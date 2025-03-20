CNN：川普被普亭唬了

美國總統川普和俄國總統普亭十八日通話討論俄烏停火，美國有線電視新聞網（CNN）認為，這次通話幾乎沒有實際進展，通話中同意俄烏停止攻擊能源基礎設施，反而削弱烏軍最具殺傷力的攻擊手段，普亭在沒有明確向川普說「不」的情況下減少讓步空間，川普政府根本「被唬了」。

通話前，川普政府喊出要促成俄烏無條件停火卅天。通話後，俄國同意俄烏停攻能源和基礎設施卅天、雙方交換戰俘，還有就黑海停火開始談判。

然而，CNN指出，隨著氣溫開始回暖，烏克蘭供暖需求減少，能源設施停火實際上不算重大讓步。對基輔來說，停止攻擊俄國能源設施，反倒少了最具威脅力的攻擊手段。

烏軍近幾月出動無人機和飛彈攻擊俄國煉油廠和管道造成嚴重損害，出口石油和天然氣是俄方主要收益來源。

此外，根據先前換俘時程，這次俄烏各交換一七五名戰俘可能早就安排好，只是普亭藉著與川普通話宣布。

此外，俄方要求外國停止軍援烏克蘭作為和平協議必要條件，並將與美國建立和談「工作小組」。CNN指出，「工作小組」是俄國外交官的委婉說法，實際上代表極度缺乏興趣。

另一方面，川普政府的卅天停火計畫本身就過於簡化，在實際時程、監督機制等方面缺乏細節；俄方也並未尋求討論細節，比如是否由歐洲安全暨合作組織（OSCE）或聯合國監督前線停火。

普亭的做法是盡量給出最少讓步，而非直接向川普說「不」，但結果是用「部分停火」包裝的直接拒絕。

CNN還質疑，川普政府表現不夠專業，兩國領袖通話結束後，理應提供完整的紀錄文稿。外媒稍早指出，川普稱通話根本沒有提到援烏問題，但俄方聲明提到要求停止援烏作為和談關鍵前提。

CNN認為，川普自以為可以說服、哄騙或智取普亭，不過至今一事無成，在兩人首次一對一外交較量中，川普明顯敗陣。