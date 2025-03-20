澤倫斯基與川普通話 了解美俄領袖對話細節
美國總統川普昨天就烏克蘭議題與俄羅斯總統普亭通話後，烏克蘭總統澤倫斯基今天正在跟川普進行備受各界矚目的電話會談，聽取川普普亭通話的細節。
美聯社快訊報導，白宮表示，川普（Donald Trump）已經開始與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話。
法新社報導，澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）也告訴記者：「烏克蘭總統正透過電話與美國總統川普會談。」
普亭（Vladimir Putin）昨天同意暫停攻擊烏克蘭能源設施，但拒絕為30天全面停火背書。川普希望這是邁向永久和平協議的第一步。
澤倫斯基今天呼籲西方國家不要聽從克里姆林宮的要求，停止提供烏克蘭軍援。他還表示，美國應該監督俄烏停火。
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