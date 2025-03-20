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美俄熱線停火協議沒共識 川普特使透露將在沙國繼續談判

經濟日報／ 特派記者陳熙文、編譯高詣軒／綜合報導
美國總統川普與俄國總統普亭18日通話，雖為俄烏停戰帶來希望，但也有評論擔心重演雅爾達密約。圖為3月初在德國一場嘉年華遊行，玩偶以普亭和川普捏住澤倫斯基為造型。（路透）
美國總統川普與俄國總統普亭18日通話，雖為俄烏停戰帶來希望，但也有評論擔心重演雅爾達密約。圖為3月初在德國一場嘉年華遊行，玩偶以普亭和川普捏住澤倫斯基為造型。（路透）

美國總統川普18日與俄羅斯總統普亭通話，雙方未就俄國和烏克蘭全面停火30天達成共識，但俄國同意暫停攻擊能源和基礎設施；但在美俄領袖通話幾小時後，俄烏19日相互指責對方違反承諾，持續空襲這些設施。

白宮副幕僚長史卡比諾說，川普18上午10時在白宮橢圓辦公室與普亭通話。據了解，通話時間逾兩小時。數小時後，川普特使威科夫接受福斯新聞（Fox News）訪問時說，停火談判「將於23日於沙國城市吉達展開」。美國代表團將由國務卿盧比歐及白宮國安顧問沃茲領軍。

通話結束後川普在社群媒體表示，他與普亭的對話非常良好且具建設性；雙方同意俄烏立即針對所有能源和基礎設施停火。川普說，雙方對於盡快達成全面停火、最終結束俄烏之間可怕的戰爭有共識。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

白宮也指出，川普與普亭同意邁向和平，將從暫停攻擊能源和基礎設施開始，雙方同意針對在黑海停火、全面停火和長久和平進入交涉談判；白宮指出，談判將立即在中東展開。

俄國克里姆林宮說，川普向普亭提議俄烏暫停攻擊能源與基礎設施30天，普亭正面回應，並向俄軍下達相應指令。俄國還希望烏軍停止「強制動員」和重整武裝，並認為全面停止外國對烏克蘭軍事援助和情報提供，有助防止衝突升級，也有助政治和外交解決方案。

克宮表示，普亭還宣布俄烏將於19日交換175名戰俘，俄方也釋出善意，預計釋放23名受重傷、正於俄國醫院接受接受治療的烏軍。

針對美俄領袖通話，烏克蘭總統澤倫斯基19日說，他計劃當天稍後與川普通話，了解川普與普亭通話情形，將與川普「討論接下來行動細節」。

澤倫斯基說，普亭和川普通話後，俄國仍連夜派出150架無人機，攻擊烏克蘭能源、醫院、運輸設施等目標，「普亭的承諾和現實不符」。

澤倫斯基說，未來停戰談判最困難問題將涉及領土讓步，「對我們來說，紅線就是我們不會承認烏克蘭暫時遭到占領的領土屬於俄國」。俄國國防部也指控烏克蘭攻擊其儲油槽等能源設施，「蓄意挑釁」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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