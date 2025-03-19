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澤倫斯基籲盟邦勿停軍援 稱美國應該監督停火

中央社／ 赫爾辛基19日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。路透
烏克蘭總統澤倫斯基。路透

烏克蘭總統澤倫斯基今天警告西方國家不要聽從克里姆林宮的要求，停止提供烏克蘭軍援，他透露稍後將和川普通電話。澤倫斯基還表示，美國應該監督俄烏停火。

俄羅斯總統普亭昨天在川普通電話談論美國提出的停火提案時，要求停止提供烏克蘭軍事援助。

法新社報導，目前正在赫爾辛基訪問的澤倫斯基，在和芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）的聯合記者會上說：「我不認為我們應該在對烏克蘭的援助方面做出任何讓步，反之對烏克蘭的援助應該增加。」

澤倫斯基指出，增加援助「意味著烏克蘭準備好應對俄羅斯任何出其不意的行動」。

基輔上週支持美國主導的停火提案後，美國總統川普和普亭通話，雙方未能達成突破性停火協議。

不過，克里姆林宮同意俄方暫停攻擊烏克蘭的能源基礎設施，目前人在赫爾辛基的澤倫斯基表示，他希望在稍晚和川普通電話時能得知相關細節。

路透社報導，澤倫斯基還說，美國應該監督俄烏之間聚焦在能源設施的任何可能停火。

澤倫斯基在聯合記者會上還說，普亭的口頭承諾還不夠，烏克蘭將提供國內的能源設施清單，希望美國和盟邦協助監督停火。

澤倫斯基說：「我希望能有所管控。但我相信主要的管控者應該是美國。」他還說，基輔準備致力停火。

「倘若俄羅斯不攻擊我們的設施，我們也絕對不會攻擊他們的設施。」

今天稍早，基輔空軍表示，俄軍前夜出動145架無人機，其中72架被擊落。俄羅斯國防部則說，俄軍擊落57架烏軍無人機。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 普亭 澤倫斯基 烏克蘭 美國 軍援

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