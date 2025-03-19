歐盟外交首長指俄方無意讓步 稱不能接受克宮要求
歐盟外交和安全政策高級代表今天表示，俄羅斯總統蒲亭和美國總統川普的通話，顯示俄方無意在烏克蘭議題方面「讓步」，並稱不能接受克里姆林宮提出停止武裝烏克蘭的要求。
法新社報導，歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）說：「看完這通電話的會議紀錄後，顯而易見俄羅斯無意做出任何讓步。」
普亭（Vladimir Putin）在電話中同意美國總統川普（Donald Trump）的要求，停止攻擊烏克蘭的能源設施，但拒絕全面停火，除非西方國家停止對基輔的所有軍事協助。
卡拉斯表示，「不能夠接受」克里姆林宮的要求。
她指出，「俄羅斯要的就是烏克蘭毫無任何防備」，「如果他們成功阻止對烏克蘭的軍事援助，那麼他們就可以為所欲為，因為烏克蘭已經無法捍衛自己」。
就在川普和蒲亭兩人通話後數小時，烏克蘭再度傳出爆炸聲和空襲警報，俄羅斯對烏克蘭發動新一波空中攻擊。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄軍攻擊包括醫院在內等民生設施，並指控俄羅斯形同拒絕美國支持的停火協議。
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