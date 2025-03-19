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美俄熱線後…澤倫斯基宣布將與川普通話 堅稱領土問題是紅線
美聯社報導，烏克蘭總統澤倫斯基19日說，他計畫當天與美國總統川普通話，進一步了解川普與俄羅斯總統普亭此前通話的情形。
澤倫斯基出訪芬蘭首都赫爾辛基時，在與芬蘭總統史塔布共同舉行的記者會說，他19日將和川普「聯絡」，「我們將與他討論接下來行動的細節」。
澤倫斯基並說，近日烏克蘭各地遭到一連串無人機襲擊，顯示普亭同意停止襲擊能源基礎建設說法「與現實天差地遠」。他坦言，未來停戰談判最困難問題之一將涉及領土讓步，「對我們來說，紅線就是承認烏克蘭暫時遭到占領的領土屬於俄國。我們不會支持」。
另據英國衛報報導，澤倫斯基在前述記者會尾聲被要求說明與川普的通話，對此澤倫斯基微笑說，「將會有場通話，我不會多說」。
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