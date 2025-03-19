快訊

屏東景點驚傳落石！近七彩岩壁處7遊客遭砸傷 旅行團來自台北

郭台銘豪宅住處遭丟雞蛋 南投茶農抗議高喊「還我救命錢」

全台急凍！15縣市低溫特報、2縣市恐6度以下 冷到明天下午

川普、普亭通話 中國大陸外交部：樂見通往停火努力

中央社／ 北京19日電
中國大陸外交部發言人毛寧。圖／美聯社
中國大陸外交部發言人毛寧。圖／美聯社

針對美國總統川普俄羅斯總統普亭18日通話商討俄烏停火，同意和平進程將從能源和基礎設施停火開始，並針對全面停火等方面進行技術談判，中國外交部今天說，中方主張透過對話解決危機，並樂見一切通往停火的努力。

中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會上表示，中方注意到相關報導，並指中方從一開始就主張通過對話談判解決危機，樂見一切通往停火的努力。

川普（Donald Trump）和普亭（Vladimir Putin）自美東時間18日上午10時起進行通話。白宮發布新聞資料指出，通話談及和平、俄烏停火的必要，兩人都同意俄烏衝突必須以永久和平作結。

兩人並同意，往和平的進程將從能源和基礎設施停火開始，並針對黑海海上停火、達成全面停火與永久和平等進行技術談判，這些談判將立即在中東展開。

俄烏戰爭 俄羅斯 北京 川普 普亭 毛寧 烏克蘭

延伸閱讀

對加拿大強硬疑影響選情 川普不介意自由黨勝選

美媒：川普普亭通話顯示 俄烏協議仍是漫漫長路

分析川普與普亭通話 俄有意停火還是拖時間？美戰略專家這樣看

揭密雙普熱線幕後…讓川普等1小時一笑置之 普亭仍以無人機攻烏

相關新聞

CNN：川普被普亭唬了！能源設施停火斷了烏最猛火力 俄得便宜還賣乖

美俄領袖18日針對俄烏停火與和談進行通話，吸引國際高度關注。美國有線電視新聞網（CNN）分析認為，這次通話幾乎沒有取得實...

俄收復庫斯克失土 烏軍稱北韓部隊是關鍵「痛苦的重大影響」

根據「華盛頓郵報」與烏克蘭官兵的訪談，北韓部隊新近增援、俄軍掌握制空權及具壓倒性人數，均助俄羅斯上週奪回蘇賈鎮，此鎮是烏...

川普、普亭通話 中國大陸外交部：樂見通往停火努力

針對美國總統川普和俄羅斯總統普亭18日通話商討俄烏停火，同意和平進程將從能源和基礎設施停火開始，並針對全面停火等方面進行...

分析川普與普亭通話 俄有意停火還是拖時間？美戰略專家這樣看

美國總統川普與俄羅斯總統普亭週二（3月18日）進行超過2個小時的通話，討論俄烏停火事宜。

揭密雙普熱線幕後…讓川普等1小時一笑置之 普亭仍以無人機攻烏

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)與世界元首敲定會面卻讓對方枯等的實例時有所聞，18日到了預定與川普總統通電...

札波羅熱核電廠為何上雙普談判桌？美國背後盤算曝光

美國川普總統18日與俄國總統普亭就討論俄烏戰爭停火提議時，突然提起烏克蘭南部札波羅熱(Zaporizhzhia)核電廠事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。