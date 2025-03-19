針對美國總統川普和俄羅斯總統普亭18日通話商討俄烏停火，同意和平進程將從能源和基礎設施停火開始，並針對全面停火等方面進行技術談判，中國外交部今天說，中方主張透過對話解決危機，並樂見一切通往停火的努力。

中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會上表示，中方注意到相關報導，並指中方從一開始就主張通過對話談判解決危機，樂見一切通往停火的努力。

川普（Donald Trump）和普亭（Vladimir Putin）自美東時間18日上午10時起進行通話。白宮發布新聞資料指出，通話談及和平、俄烏停火的必要，兩人都同意俄烏衝突必須以永久和平作結。

兩人並同意，往和平的進程將從能源和基礎設施停火開始，並針對黑海海上停火、達成全面停火與永久和平等進行技術談判，這些談判將立即在中東展開。