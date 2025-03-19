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烏克蘭撤軍陷混亂！俄無人機襲擊第一視角曝 聯外路線成死亡公路

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影／烏克蘭撤軍陷混亂！俄無人機襲擊第一視角曝 聯外路線成死亡公路

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭撤出俄國庫斯克州蘇賈地區的行動陷入混亂，撤出路線R200公路遭大量俄國無人機攻擊，隨處可見烏兵屍體和燒焦汽車。圖／取自news.com.au的YT影音
烏克蘭撤出俄國庫斯克州蘇賈地區的行動陷入混亂，撤出路線R200公路遭大量俄國無人機攻擊，隨處可見烏兵屍體和燒焦汽車。圖／取自news.com.au的YT影音

烏克蘭軍隊在俄羅斯庫斯克州節節派退，16日起下令進行撤退，不過行動陷入混亂。連接庫斯克州蘇賈地區到烏克蘭邊境的R200公路，遭大量俄軍無人機監視與攻擊，路上處處可見烏克蘭士兵屍體，還有燒毀的軍用車輛，被外媒形容是「死亡之路」。

每日電訊報報導，社群流傳一段俄軍無人機襲擊撤退烏克蘭士兵的影片。影片以無人機的第一視角呈現，畫面顯示無人機在光纖電纜控制下鎖定R200公路上一輛載滿烏克蘭士兵的汽車，隨後無人機急速俯衝並發動攻擊，畫面最終被截斷。

每日郵報引述英國廣播公司（BBC），一些撤退的烏克蘭士兵描述，無人機突然出現，有的衝撞車輛，有的彷彿地雷在道路上爆炸，「我們有好幾次差點死掉，無人機一直在空中盤旋」，他們只能設法在夜間摸黑逃亡。

另一名士兵形容撤退簡直是「恐怖電影」，周圍車輛不斷爆炸，戰友慘遭殺害，「路上有數百輛被毀壞的車輛、裝甲車和全地形車」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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