分析川普與普亭通話 俄有意停火還是拖時間？美戰略專家這樣看

美國總統川普與俄羅斯總統普亭週二（3月18日）進行超過2個小時的通話，討論俄烏停火事宜。俄羅斯表示，在川普提出俄烏雙方「30天內互不攻擊能源基礎設施」的建議後，普亭已答應，且立即下令俄軍停止相關行動。

白宮在聲明中稱，川普和普亭在談話中提及俄烏戰爭和平及停火的必要性，雙方均同意必須以「永久和平來結束」，且「通往和平的進程將從能源和基礎設施停火開始，並就實施黑海海上停火、全面停火和永久和平進行技術談判。」

美國總統特使魏科夫（Steve Witkoff）透露，美俄會談將於本週日（23日）在沙烏地阿拉伯吉達舉行，將由美國國安顧問沃爾茲（Mike Waltz） 和國務卿盧比奧（Marco Rubio）率團。目前尚不清楚烏克蘭是否受邀。

白宮發布的聲明也展現出，川普希望能與普亭改善雙邊關係，稱美俄的未來有巨大潛力，包括「實現和平後的大規模經濟協議和維持地緣政治穩定」。

川普也在社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文稱，他與普亭的通話「富有成效」，「我們同意在所有能源和基礎設施上立刻停火......我們將迅速採取行動，實現全面停火，最終結束俄羅斯和烏克蘭之間這場非常可怕的戰爭」。

克宮為停火設多項前提

儘管普亭下令暫停對烏克蘭基礎設施的攻擊，但仍對俄烏全面停火提出多項先決條件。

克裡姆林宮聲明強調，若要透過政治和外交手段解決俄烏衝突和防止衝突升級，關鍵條件就是要「徹底停止」外國對烏克蘭的軍事援助和情資分享。

俄方還要求，必須確保能對前線停火狀況進行有效管控，並避免烏軍利用停火調動更多士兵，重新武裝軍隊。

普亭也重申一貫立場，稱必須消除危機發生的「根本原因」，並且應顧及俄羅斯在安全領域上的合法利益。

此外，普亭表示將在19日與烏克蘭換俘各175人；另外還會把23名正在接受俄羅斯治療的重傷烏克蘭士兵轉移給烏克蘭，以示善意。俄方還提議美俄之間舉辦冰球比賽，並稱川普表示支持。

根據俄方聲明，普亭及川普還提到其他國際議題，包含中東及紅海局勢，以及核不擴散、全球安全合作，希望藉此改善美俄關係。雙方也討論了有關美俄在經濟及能源領域互利合作的可能性。

學者：普亭欲拖延時間

值得注意的是，川普早前宣稱，「跟烏克蘭合作比跟俄羅斯更難」；然而，在烏克蘭已答應全面停火30天的提議後，俄羅斯方面仍未鬆口。

華府智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）北方地緣戰略常務主任貝爾齊納（Kristine Berzina）表示，「這次通話表明，俄羅斯是一個多麼難溝通的對話者」，整體來說，仍不願意在停止俄烏戰爭上鬆口，此次有限的停火僅是「向前邁出一小步」。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）資深研究員斯內戈瓦亞（Maria Snegovaya）也指出，有鑑於烏克蘭自開戰以來，都是仰賴無人機和飛彈攻擊俄羅斯能源設施作為反擊，此次達成「雙方均不可攻擊能源基礎設施」的停火協議，反而可能對俄羅斯有利。

杜克大學桑福德公共政策學院歐洲安全問題專家科爾伯恩（Susan Colbourn）告訴路透社，「俄羅斯入侵了鄰國，但川普要求俄羅斯做出的讓步，卻少得令人震驚」。她認為，美俄達成小幅度的停火協議，不僅反映出川普政府希望和俄羅斯恢復關係正常化，也顯現出普亭可能是在拖延時間。

烏克蘭持續遭空襲

在川普與普亭通話後，烏克蘭總統澤倫斯基指出，俄軍在當晚出動40多架無人機，攻擊東北部蘇梅（Sumy）一間醫院和首都基輔等地區。

澤倫斯基在社群平台上發文指出，「今天，普亭實質上拒絕了全面停火的提議」，並呼籲國際社會應拒絕普亭企圖拖延戰爭的任何作為。

德國總理蕭茲週二在與法國總統馬克宏的聯合記者會上回應，川普和普亭達成能源基礎設施停火是重要的一步，「下一步必須是全面停火，而且要盡快」，並重申不應在沒有烏克蘭參與的情況下做出任何決定。

對於普亭要求外國全面停止軍援烏克蘭，肖爾茨與馬克宏則誓言持續提供軍援，「烏克蘭可以信賴我們，烏克蘭可以信賴歐洲，我們不會讓基輔失望」。

（路透社、美聯社）

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