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美媒：川普普亭通話顯示 俄烏協議仍是漫漫長路

中央社／ 華盛頓19日專電

美媒報導，在達成俄烏和平的道路上，美國總統川普堅稱，俄羅斯會是較容易的合作夥伴，但他昨天與俄國總統普亭的通話，凸顯克里姆林宮到目前為止才是較大的障礙。

川普（Donald Trump）和普亭（Vladimir Putin）18日通話商討俄烏停火，華爾街日報（The Wall StreetJournal）報導，川普面臨的問題是應否施壓普亭做出讓步，或是要基輔做出更多妥協。

普亭在和川普的通話中，同意對烏克蘭能源基礎設施暫停攻擊一個月，並進一步對永久停火進行協商。但這距離川普的目標還很遠，也少於基輔先前同意的無條件停火一個月。

兩人通話後，俄羅斯在聲明中表示，烏克蘭必須同意限制軍事動員、停止重整軍備，進一步增加了俄羅斯對停火協議的要求清單。不過，川普昨晚接受福斯新聞談話性節目「殷格拉漢觀點」（The IngrahamAngle）訪問時表示，普亭在通話中並未要求美國暫停對烏軍援，「我們根本沒有談到援助。」

川普目前面臨的困境是，若不信任普亭會促成和平，就要施壓克里姆林宮達成協議，但這可能會破壞川普希望重建美俄關係的目標。無論如何，川普將自己重返執政初期的命運和普亭綁在一起，將考驗美國對和平協議的渴望，是否會勝過俄羅斯領導人征服烏克蘭的目標。

「川普真的想要阻止屠殺行為，他覺得這種情況難以理解，」前白宮俄羅斯顧問希爾（Fiona Hill）表示，「但他沒意識到的是，這是普亭願意付出的代價，不論對外界來說，這代價有多龐大。」

希爾指出，普亭的目標是「控制烏克蘭並重新確立俄羅斯在歐洲的明顯地位。」

然而，就在川普和普亭通話數小時之後，俄羅斯軍隊仍對烏克蘭東部的能源網進行空襲，不禁讓外界質疑普亭是否有意遵行他和川普達成的停火協議。

自1月就職以來，川普大多選擇對烏克蘭施壓。他與烏克蘭總統澤倫斯基（Vlodymyr Zelenskyy）在白宮會面不歡而散後，美國立即暫停對基輔的軍援及情報分享，直到美烏官員隨後在沙烏地阿拉伯會談，烏克蘭同意美方提出的30天停火方案後，美國才恢復對烏援助。

在美俄烏三方協商中，烏克蘭始終是最弱的一方，相較之下，要讓俄羅斯妥協則困難許多。

儘管面臨美、歐史無前例的制裁，俄羅斯仍成功把經濟轉為戰時模式，將貿易重心轉向中國、印度等國。如今，俄羅斯認為自己在這場戰爭占上風，並未顯出太多談判意願。

雖然川普曾公開表示，考慮對俄施加更多制裁，但對俄羅斯的態度仍以友好為主。

前美國駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor）分析，普亭在與川普的談判中，一直以稱讚川普的努力來躲避真正達成和平協議的任何步驟，並反對川普提出的細節。

泰勒認為，普亭在昨天這通電話延續相同策略，繼續拖延俄烏戰事，但同時給予川普足夠甜頭，以免他發怒。「如果普亭目的是推延時間，那他顯然做得非常成功。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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