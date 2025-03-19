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美國特使：俄烏停火談判排定23日在沙烏地續談

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
美國總統川普(左)任命特使魏科夫(右)。美聯社
美國總統川普(左)任命特使魏科夫(右)。美聯社

針對俄羅斯烏克蘭戰爭的停火談判事宜，美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）今天表示，本月23日將在沙烏地阿拉伯城市吉達（Jeddah）接力談下去。

法新社報導，川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天針對烏克蘭議題通話很長一段時間；數小時後，魏科夫接受福斯新聞（FoxNews）訪問時說，停火談判「將於週日（23日）於吉達展開」。

魏科夫表示，美國代表團將由國務卿盧比歐（Marco Rubio）及白宮國家安全顧問瓦爾茲（MikeWaltz）領軍。然而，他並未說明美國代表團的會談對象是誰。

當提及停止攻擊能源基礎設施及黑海目標一事，魏科夫說：「我認為這兩方面俄羅斯如今都同意。我當然希望烏克蘭也會點頭。」

烏克蘭今天指控俄羅斯基本上否決了美國力推的停火方案，因為莫斯科當局剛同意暫停攻擊能源網絡，短短數小時之後就對烏國境內民生設施發動一連串襲擊。

美方持續推動30天的全面停火方案，作為全面解決這場3年戰事的第一步。

根據俄國權力中樞克里姆林宮的說法，普亭已下令軍隊暫停襲擊烏克蘭能源目標，為期30天。

魏科夫重申，提出的停火方案包含「能源和一般基礎設施」。

他盛讚普亭「今天在電話上的各項作為，讓國家朝最終和平協議邁進一步」。

魏科夫表示，有了在能源與基礎設施和黑海目標上所達成的共識，他認為「距離全面停火已相對不遠了」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

俄襲烏民生設施 澤倫斯基：形同拒絕停火協議

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