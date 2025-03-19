普亭僅願部分停火 美、俄、中東再啓談判

俄羅斯總統普亭18日答應美國總統川普不攻擊烏克蘭能源設施，但不願全面停火。2人進行通話後，決定未來將在中東繼續後續談判。美國先與烏克蘭達成協議，讓烏軍撤出庫斯克，並同意停火30天，但普亭不願輕易停火，俄烏雙方都相當關注停火條件，讓後續談判仍有不少變數。

烏擔心停火遭犧牲

根據《英國廣播公司》報導，美國駐中東特使威特科夫近日拜會普亭後，普亭雖然同意停火，但設下許多前提條件，例如烏克蘭撤出庫斯克、第三方調停與停火期間不准軍援等，讓川普決定要直接普亭對談。普亭會後表示，除非西方對烏克蘭的軍援與情報共享機制完全停止，才有機會全面停火。

對此，訪問赫爾辛基的烏克蘭總統澤倫斯基表示，同意不攻擊能源基礎建設的大方向，但需要了解更多停火的細節；澤倫斯基也同時批評，俄羅斯雖然說要停火，但在近日還對烏克蘭發動大規模的無人機攻擊，而且還是瞄準醫院與能源供應設施。

80%能源建設遭毀

《歐洲新聞網》提到，川普則表示與普亭達成「很好」與「建設性」的通話，且有關於《和平合約》的許多元素都有被討論到，雙方達成對能源與維生基礎建設停火的協定，接下來會繼續談判以迎來「真正的」停火。但以去年9月澤倫斯基所言，烏克蘭已有80%的能源基礎建設遭到摧毀。

國務院則透露，未來美、俄將會繼續談判，接下來希望能朝向黑海的海事停火、全面停火與永遠停火的方向進行；克里姆林宮在普亭發表完談話後再次強調，西方停止對烏克蘭的援助與情報分享是停火的「關鍵條件」。

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