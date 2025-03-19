快訊

LINE開放多裝置登入！「追加裝置」教學、規則看這裡 安卓平板＋蘋果可混搭用

3.1萬頁揭古巴蘇聯早知情？甘迺迪遇刺文件完整上線 最新機密曝光

金秀賢被爆恐「放鳥高雄櫻花季活動」賠3000萬 主辦單位回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

美俄通話兜不攏！普亭稱要求停止援烏 川普：根本沒說過

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）18日與俄羅斯總統普亭通話。法新社
美國總統川普（右）18日與俄羅斯總統普亭通話。法新社

美國總統川普18日與俄羅斯總統普亭通話，根據克里姆林宮聲明，普亭強調結束衝突的關鍵是停止提供烏克蘭軍事援助。不過，川普事後受訪稱「完全沒有討論援助事宜」，凸顯美俄說法有所出入。

根據克宮聲明，關於美方提出的30天無條件停火，俄羅斯認為關鍵條件應包括停止對烏克蘭提供軍事援助，確保在整個前線有效控制停火。

然而，路透報導，川普結束通話後接受福斯新聞（Fox News）《英格拉漢角度》（The Ingraham Angle）專訪時兩度表示並未提及援助。

川普說，「我們沒講到援助，我們根本完全沒談到援助」，「我們談了很多事情，但完全沒有討論到援助」。

根據德國基爾研究所（Kiel Institute）數據，美國是烏克蘭最大的軍事援助國，自2022年1月以來，已經提供或分配超過700億美元的武器、彈藥及其他軍事援助，其中超過150億美元用於重型武器。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

關稅風險逼近 越南承諾盡快推進川普集團在越開發案

川普與普亭通話 白宮：雙方同意針對能源和基礎設施停火

川普普亭通話 同意俄烏停火從能源和基礎設施開始

普亭同意川普提議 俄烏將停止攻擊能源基礎設施30天

相關新聞

CNN：川普被普亭唬了！能源設施停火斷了烏最猛火力 俄得便宜還賣乖

美俄領袖18日針對俄烏停火與和談進行通話，吸引國際高度關注。美國有線電視新聞網（CNN）分析認為，這次通話幾乎沒有取得實...

美俄通話結束：協議烏俄停止攻擊能源設施30天，和平前景仍遠

美國總統川普與俄羅斯總統普丁在2025年3月18日進行長時間通話，通話的結果將攸關烏俄戰爭是否走向停火，全球已矚目多時，而談話的結果，是普丁同意暫時停止攻擊烏克蘭能源設施，但拒絕美國提議的30天停火。白宮指出，雙方談及烏克蘭和平的重要性，同意衝突必須以持久和平作結、以及強調改善美俄關係的必要性。在達成俄軍停止攻擊能源設施的共識後，美俄還會就黑海海上停火進行談判；克里姆林宮則補充，3月19日烏俄將進行戰俘交換。但雙方都沒有提及俄軍佔領的札波羅熱核電廠問題。這場談話後是否走向和平，世界仍在觀望。

美俄通話兜不攏！普亭稱要求停止援烏 川普：根本沒說過

美國總統川普18日與俄羅斯總統普亭通話，根據克里姆林宮聲明，普亭強調結束衝突的關鍵是停止提供烏克蘭軍事援助。不過，川普事...

普亭僅願部分停火 美、俄、中東再啓談判

俄羅斯總統普亭18日答應美國總統川普不攻擊烏克蘭能源設施，但不願全面停火。

普亭和川普談了什麼？美俄通話重點整理

美國與俄羅斯領袖18日就俄烏停火及和談進行通話，這是雙方自2月12日以來再次直接交流。根據克里姆林宮事後聲明，俄方重申願...

川普和普亭結束熱線！同意俄烏能源設施停火 澤倫斯基回應了

烏克蘭通訊社報導，俄羅斯總統普亭18日與美國總統川普通話，同意與烏克蘭在能源設施上停火，並且「立即」在中東展開和平談判。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。