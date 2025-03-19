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美俄通話兜不攏！普亭稱要求停止援烏 川普：根本沒說過
美國總統川普18日與俄羅斯總統普亭通話，根據克里姆林宮聲明，普亭強調結束衝突的關鍵是停止提供烏克蘭軍事援助。不過，川普事後受訪稱「完全沒有討論援助事宜」，凸顯美俄說法有所出入。
根據克宮聲明，關於美方提出的30天無條件停火，俄羅斯認為關鍵條件應包括停止對烏克蘭提供軍事援助，確保在整個前線有效控制停火。
然而，路透報導，川普結束通話後接受福斯新聞（Fox News）《英格拉漢角度》（The Ingraham Angle）專訪時兩度表示並未提及援助。
川普說，「我們沒講到援助，我們根本完全沒談到援助」，「我們談了很多事情，但完全沒有討論到援助」。
根據德國基爾研究所（Kiel Institute）數據，美國是烏克蘭最大的軍事援助國，自2022年1月以來，已經提供或分配超過700億美元的武器、彈藥及其他軍事援助，其中超過150億美元用於重型武器。
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