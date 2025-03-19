普亭和川普談了什麼？美俄通話重點整理

美國與俄羅斯領袖18日就俄烏停火及和談進行通話，這是雙方自2月12日以來再次直接交流。根據克里姆林宮事後聲明，俄方重申願意與華府合作，尋求全面、可靠且可持續的長期和平解決方案，並強調解決危機根本原因及保護俄羅斯安全利益的必要性。

克宮聲明大致有幾個要點：停戰必要條件之一是停止軍援烏克蘭；提供投降烏克蘭士兵人道保障；俄烏停止攻擊能源設施30天；就黑海停火開始談判；俄烏各交換175名戰俘；美俄雙邊合作等。

關於美方提出的30天無條件停火，俄羅斯認為關鍵條件應包括停止對烏克蘭提供軍事援助，確保在整個前線有效控制停火，並要求停止強制徵兵和重整烏克蘭武裝部隊。

此外，俄羅斯強調將秉持人道主義原則，保證若烏克蘭軍隊投降，將依據國際法提供人道保障。

普亭同意雙方停止對能源基礎設施的攻擊，為期30天，並已立即向俄羅斯軍隊發出相關命令。

另外，俄方和美方同意針對黑海停火問題啟動談判，並進一步協商具體細節。

普亭也確認，俄烏雙方將於當地時間19日進行175名戰俘的交換。此外，作為善意表達，23名在俄羅斯醫院接受治療的重傷烏克蘭士兵將被送回俄羅斯。

俄羅斯與美國將就烏克蘭問題成立雙邊專家工作小組，進行進一步合作。

普亭與川普均表達恢復雙邊關係的意願，並討論了包括中東與紅海局勢在內的其他國際問題，決定共同努力穩定這些危機地區，並在防範核武擴散及全球安全等領域展開合作。

聲明最後還特別提到，川普支持普亭提出的俄美舉行冰球比賽的建議；以及雙方將繼續保持交流。