川普和普亭結束熱線！同意俄烏能源設施停火 澤倫斯基回應了

烏克蘭通訊社報導，俄羅斯總統普亭18日與美國總統川普通話，同意與烏克蘭在能源設施上停火，並且「立即」在中東展開和平談判。對此，烏克蘭總統澤倫斯基18日召開視訊記者會，警告俄羅斯試圖拖延美國主導的談判，並透過提出新的要求來削弱基輔的力量。他還強調，未來任何有關俄烏停火談判都不應該將烏克蘭排除在外。

川普與普亭結束長達2.5個小時通話後，普亭證實19日將與烏克蘭交換175名戰俘；同意停止攻擊雙方能源基礎設施；俄方強調俄烏問題的關鍵前提是停止對烏軍援；呼籲烏克蘭投降將給予人道待遇；就黑海停火開始談判；以及強調加強美俄合作。

基輔獨立報報導，美俄結束通話後，澤倫斯基表態支持能源基礎設施停火提議，支持任何能帶來「穩定與公正和平」的提議，但直言俄羅斯未完全同意美國尋求的無條件30天停火計畫，且明顯反對這項提議。

此外，澤倫斯基強調烏克蘭參與和談的必要，他說：「我不想冒犯任何人，但我不希望烏克蘭成為普亭的菜單，烏克蘭不是沙拉......是一個獨立的國家，少了烏克蘭的談判，我認為是不對的。」

其次，儘管普亭要求停止對烏克蘭援助，澤倫斯基仍喊話盟友繼續提供安全援助。