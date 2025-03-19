普亭同意停攻烏克蘭能源設施 要求全面停止對烏軍援

美國總統川普與俄羅斯總統普亭今天就烏克蘭議題通話約2.5小時。根據克里姆林宮發布的談話紀要，俄方除了釋出暫停攻擊烏克蘭能源基礎設施30天等正面訊息，也為停火設下多項前提限制，包括要求全面停止外國對烏軍援、烏克蘭停止軍事動員。

俄方強調，為防止衝突局勢升高、達成透過政治外交手段解決衝突，關鍵條件就是「全面停止」外國對烏克蘭的軍事援助及情資分享。

俄方質疑，當今基輔政權沒有能力協商並履行協商結論，而這對各方構成「嚴重風險」。

烏克蘭之前已表示願接受美方提議的「即刻」停火30天，前提是俄方也接受。烏方並提出分階段終戰和平措施，第一階段包括相互釋放戰俘，以及停止海、空域作戰，特別是停止對能源及其他民用基礎設施的攻擊。

然而，俄方今天表達的立場和談判策略與以往相較未有重大改變：依然是原則上同意停火，但強調仍有許多重要問題待解決，並質疑烏克蘭的誠信與和談誠意。

此外，儘管俄羅斯是發動對烏全面侵略的一方，克宮再次強調必須「根除危機發生的根本原因」，並顧及俄國在安全領域的「合法利益」。

俄方關於外國應停止對烏軍事與情資支援的要求，則相當於實質削弱烏克蘭自我防衛的能力，同時卻未表達願意考慮自任何目前占領的烏克蘭領土撤軍。

另一方面，俄方談話紀要未提到川普（Donald Trump）曾預告的烏克蘭土地和資產瓜分議題。

根據克宮發布的談話紀要，普亭（Vladimir Putin）重申「原則上」願為和平解決衝突努力，並已準備好與美方夥伴詳細研議可能的解決途徑，而解決方案必須兼顧全面性與永續持久性。

回應美方的30天停火提案，俄方先是提出一系列問題和條件，包括該如何確保前線停火狀況可獲全面的確實監控，以及烏克蘭有必要停止軍事動員並「調整軍隊武裝狀態」。

俄方接著同意願暫停攻擊烏克蘭能源基礎設施，並願就黑海水域「航行安全」問題與美方展開磋商、研議具體細節。

俄方並稱，普亭已「立即」下令俄軍暫停攻擊烏國境內能源設施。

普亭並告知川普，俄烏雙方19日將相互換俘各175人。此外，「為展現善意」，俄方擬歸還烏方23名正在俄羅斯醫療機構接受治療的重傷烏軍。

回應川普呼籲保存在俄羅斯西部庫斯克州（Kursk）遭圍困的烏軍性命，普亭再次「展現善意」，表示俄方願「出於人道考量」，善待相關烏軍、保全他們性命，但前提是這些烏軍必須投降。

烏方近日否認俄方關於大量烏軍遭圍困的說法，並指出烏方是按計畫撤出庫斯克州。

克宮指出，普亭與川普確認將繼續以俄美「雙邊」協商的形式，為解決烏克蘭議題努力。為此，俄美雙方將各自成立專家小組。

根據談話紀要，有鑑於俄羅斯與美國「對確保世界安全穩定的特別責任」，俄美將為雙邊關係的「正常化」努力，並研議多方面展開「互惠」合作，包括在能源和經濟領域。

川普並支持普亭的提案，舉辦美俄冰球賽，美俄將分別由北美職業冰球聯盟（NHL） 與大陸冰球聯賽（KHL）的球員出賽。

除了烏克蘭，普亭與川普另談及中東及其他衝突熱點情勢、核不擴散、全球安全等議題。

克宮稱，相關討論有助促進俄美關係整體「健康氛圍」，而其中一個例證就是俄美如今在聯合國就烏克蘭議題有「團結一致」的投票行為。