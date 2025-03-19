停火條件 傳普亭要求停供烏武器

美國總統川普十八日與俄羅斯總統普亭通話，川普盼俄方同意俄烏停火卅天方案，已預告將討論烏克蘭領土控制權等議題，彭博社獨家報導，普亭計畫要求停火期間暫停向烏克蘭交付所有武器。

川普十七日晚間在自家社群媒體「真實社群」說，通話前美俄已就未來「最終協議」的許多要素達成共識，但是還有很多部分要討論；眾多年輕軍人持續戰死，戰爭須立即停止，「我很期待和普亭總統通話」。

川普同日也向記者說，俄、烏情況都不好，「但我們將看看是否能安排一項和平協議，一場停火與和平。我認為我們將能辦到」。

川普、普亭通話前，克里姆林宮發言人佩斯科夫說，兩人基於上次二月十二日的通話以及後續俄美的高層接觸，雙方已有一定諒解，但仍有大量問題待討論，涉及俄美關係進一步正常化和烏克蘭問題的解方。

歐洲資深官員與三名熟悉俄方立場的莫斯科人士表示，普亭日前會見川普特使，已將停止軍火供應定為停火的先決條件。俄羅斯希望停止所有武器交付給烏克蘭，最低目標是美援應該停止。

歐洲極不願意同意這項要求。一名歐洲高層官員表示，這會讓俄方在停火期間重新武裝，而烏克蘭卻遭禁止比照辦理。

華爾街日報十七日報導，這次「雙普」通話預計在若干外交客套話下落幕，兩人也可能承諾舉行更多對話。

普亭已說希望實現長久和平、消除俄烏衝突根源，包括烏克蘭不得加入北約組織。一名俄國外交部高官十七日說，任何和平協議都須確保烏國維持中立；該官員似乎也排除歐洲派維和部隊到烏國的可能性，但基輔和多個西方盟友卻視其為潛在和平協議重要條款。其他俄國官員也呼籲停火協議須處理衝突根源，顯示克宮希望繼續掌控烏國幾個關鍵地區。

俄軍仍持續打擊烏克蘭，烏國總統澤倫斯基說，他懷疑普亭除了唱和川普外將有多少實際作為；澤倫斯基十六日晚間說，自從美烏官員十一日在沙烏地阿拉伯吉達會談，俄國又幾乎偷到一周、再打了一周只有俄國想打的仗。

基輔近日也宣布烏軍撤出俄國庫斯克州大部分地區；烏軍去年夏天進攻該州，曾將該地烏占區視為與俄國談判籌碼。

美國前駐烏大使、華府智庫大西洋理事會資深主任赫普斯特說，克宮和川普的對話不太可能迅速促成和平協議，但卻符合俄方利益，讓莫斯科能說服美國衝突禍首是烏國而非俄國；普亭花時間與川普通話將是其拖延策略一環，「他很聰明的讚美川普停火計畫，卻說對細節有問題，他想拖」。