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英法提烏克蘭維和計畫 逾30國願加入

聯合報／ 編譯莊瑞萌／綜合報導

英國政府十七日表示，已有超過卅個國家有意願參與烏克蘭戰後的維和部隊，中國國家國際發展合作署也表示，只要當事國提出要求，中國在烏克蘭重建工作方面願意給予協助。

路透報導，英國首相施凱爾的發言人十七日表示，已有「相當多」國家願意在烏克蘭與俄羅斯達成和平協議後，提供維和部隊進入烏克蘭。美國總統川普啟動與俄羅斯的和平談判後，英國與法國便率先提出烏克蘭維和計畫。

施凱爾的發言人表示，預計將有超過卅個國家會加入所謂的「自願聯盟」支持烏克蘭，「會是一支相當可觀的部隊，有大量國家願意派遣部隊參與」。

中國國家國際發展合作署發言人李明十七日表示，中方願繼續「根據當事方意願」提供「力所能及的幫助」，包括參與烏克蘭未來重建工作。

另外，俄羅斯過去一再表明反對北約成員國或歐洲軍隊駐紮烏克蘭境內，施凱爾的發言人說，「請注意，去年俄羅斯在前線部署北韓軍隊時，也沒有徵詢烏克蘭同意」。

當被問到維和部隊若遭受攻擊是否會開火反擊時，英相發言人表示，目前軍事規畫會議正在進行，細節仍在討論。

英國與法國持續要求美國提供安全保證，以嚇阻俄羅斯未來可能的攻擊行動。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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