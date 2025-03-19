聽新聞
0:00 / 0:00

談判棘手 俄烏畫紅線互不相容

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導

持續三年的俄烏戰爭能否結束，取決於美國提出的卅天暫時停火提議能否獲得俄國接受，接下來才能商議長期和平計畫。烏克蘭總統澤倫斯基已警告，俄國總統普亭可能以要求附帶條件為手段，拖延臨時停火協議讓戰火持續。

美聯社分析，目前看來，俄烏雙方其實都不願做出重大讓步，各自都畫出不得跨越的紅線。

俄要求取消經濟制裁

普亭二○二二年二月廿四日出兵烏克蘭時，就要求烏克蘭放棄加入北約、大幅縮減軍隊、保護俄語及俄羅斯文化。如今普亭進一步要求，在俄軍占領的烏克蘭東部盧甘斯克、頓內次克、札波羅熱、赫松四個州，烏克蘭必須撤軍。

俄羅斯官員表示，任何和平協議都應包括解除俄羅斯遭西方國家凍結的資產，美國、歐盟取消俄羅斯經濟制裁。

俄國還主張，北約軍隊必須減少靠近俄羅斯邊境的駐軍。

烏盼盟友提安全擔保

由於軍力不足，烏克蘭已不再堅持國境必須恢復二○一四年之前的狀況，但要求國際盟友為和平協議提供安全擔保，確保俄羅斯不再侵犯。

至於被俄軍占領的區域，烏克蘭則不願割讓。烏克蘭同時要求被非法帶到俄羅斯的兒童能夠返鄉，數以千計被關押於俄羅斯監獄的烏克蘭平民也能獲釋。

俄烏畫出互不相容的紅線，讓談判變得棘手。對俄國來說，舉凡北約成員出現就是紅線，不管是維和部隊或在北約架構之外提供安全保證。遭俄軍占領的領土即使無法取回也不願割讓，則是基輔的紅線。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

影／不是要跟川普通話？英媒：普亭正在向商業領袖演講

彭博：普亭希望停火期間停止所有援烏軍火 美援斷供為低標

商談止戰 克宮：川普、普亭今晚9時至11時舉行通話

達成「某種共識」 克宮證實：普亭和川普今晚9時將通電話

相關新聞

停火條件 傳普亭要求停供烏武器

美國總統川普十八日與俄羅斯總統普亭通話，川普盼俄方同意俄烏停火卅天方案，已預告將討論烏克蘭領土控制權等議題，彭博社獨家報...

學者：雙普會 讓人想起雅爾達

美國總統川普和俄羅斯總統普亭十八日通話討論結束俄烏戰爭，川普已透露會與俄方談及土地、資產畫分。紐約時報報導，這次通話讓人...

專家：烏克蘭更迫切需要停火

基輔獨立報報導，美國總統川普希望促成俄羅斯同意，與烏克蘭停火卅天。然而，俄國擔心停火可能讓烏克蘭有機會重整旗鼓，迄今尚未...

談判棘手 俄烏畫紅線互不相容

持續三年的俄烏戰爭能否結束，取決於美國提出的卅天暫時停火提議能否獲得俄國接受，接下來才能商議長期和平計畫。烏克蘭總統澤倫...

英法提烏克蘭維和計畫 逾30國願加入

英國政府十七日表示，已有超過卅個國家有意願參與烏克蘭戰後的維和部隊，中國國家國際發展合作署也表示，只要當事國提出要求，中...

影／不是要跟川普通話？英媒：普亭正在向商業領袖演講

根據俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫18日早上提供的時間表，美國總統川普和俄羅斯總統普亭定於莫斯科時間下午4時至6時（台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。