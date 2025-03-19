談判棘手 俄烏畫紅線互不相容

持續三年的俄烏戰爭能否結束，取決於美國提出的卅天暫時停火提議能否獲得俄國接受，接下來才能商議長期和平計畫。烏克蘭總統澤倫斯基已警告，俄國總統普亭可能以要求附帶條件為手段，拖延臨時停火協議讓戰火持續。

美聯社分析，目前看來，俄烏雙方其實都不願做出重大讓步，各自都畫出不得跨越的紅線。

俄要求取消經濟制裁

普亭二○二二年二月廿四日出兵烏克蘭時，就要求烏克蘭放棄加入北約、大幅縮減軍隊、保護俄語及俄羅斯文化。如今普亭進一步要求，在俄軍占領的烏克蘭東部盧甘斯克、頓內次克、札波羅熱、赫松四個州，烏克蘭必須撤軍。

俄羅斯官員表示，任何和平協議都應包括解除俄羅斯遭西方國家凍結的資產，美國、歐盟取消俄羅斯經濟制裁。

俄國還主張，北約軍隊必須減少靠近俄羅斯邊境的駐軍。

烏盼盟友提安全擔保

由於軍力不足，烏克蘭已不再堅持國境必須恢復二○一四年之前的狀況，但要求國際盟友為和平協議提供安全擔保，確保俄羅斯不再侵犯。

至於被俄軍占領的區域，烏克蘭則不願割讓。烏克蘭同時要求被非法帶到俄羅斯的兒童能夠返鄉，數以千計被關押於俄羅斯監獄的烏克蘭平民也能獲釋。

俄烏畫出互不相容的紅線，讓談判變得棘手。對俄國來說，舉凡北約成員出現就是紅線，不管是維和部隊或在北約架構之外提供安全保證。遭俄軍占領的領土即使無法取回也不願割讓，則是基輔的紅線。