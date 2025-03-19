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專家：烏克蘭更迫切需要停火

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

基輔獨立報報導，美國總統川普希望促成俄羅斯同意，與烏克蘭停火卅天。然而，俄國擔心停火可能讓烏克蘭有機會重整旗鼓，迄今尚未給出明確回應。專家指出，停火讓俄烏雙方都有機會重新補給和重組軍力，但烏軍在戰場的情況比俄軍更糟，烏克蘭更需要暫時休兵。

英國智庫國際戰略研究所軍事專家布魯赫曼認為，烏克蘭比較迫切需要停火，因為烏軍可藉此補充前線兵力。儘管俄軍也可獲得喘息，但烏克蘭能獲得更多戰略好處，而且具有政治迫切性，可重振與美國的關係並獲得援助。

歐洲政策分析中心防務專家博薩里說，停火對俄烏都有好處，但對烏克蘭更有利。博薩里指出，前線關鍵區域的烏軍可進行部隊輪換、加強防禦、訓練新兵及補給前線軍力。他說，停火期間，烏克蘭有機會改善反擊無人機措施，並利用這段時間評估前線局勢。

此外，俄羅斯正在自家庫斯克州取得進展，停火將不利俄軍進攻接壤庫斯克州的烏克蘭蘇米地區。

同時，分析家表示，俄羅斯停止空襲顯然對烏克蘭有利。儘管烏克蘭仍有能力報復俄軍無人機和飛彈攻勢，但破壞力不如俄軍，加上外國提供的飛彈即將用罄。

不過，俄羅斯在部分地區和黑海可能需要停火。博薩里指出，最近烏軍在烏東重新奪回托列茨克鎮附近的大片領土，，俄軍在這些區域兵力過度伸展，缺乏足夠的機械化支援繼續進攻。

此外，布魯赫曼認為，海上停火可能稍微有利於俄羅斯。她說，俄羅斯已有一段時間無法掌握黑海主動權。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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