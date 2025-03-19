美談俄烏停戰 克宮潑冷水

美國總統川普18日與俄羅斯總統普亭通話，這是川普1月回任後兩人第二次正式通話。川普盼敦促俄方同意30天俄烏停火方案，已預告將討論烏克蘭領土控制權等議題，但克林姆林宮對達成任何突破的期待潑冷水。

川普17日晚間在自家社群媒體Truth Social說，通話前已和普亭就未來「最終協議」的許多要素達成共識，但還有很多部分需討論；眾多年輕軍人持續戰死，戰爭須立即停止，「我很期待和普亭總統通話」。川普同日也向記者提到，俄、烏情況都不好，「但我們將看看是否能安排一項和平協議，一場停火與和平。我認為我們將能辦到」。

川普、普亭通話前，克里姆林宮發言人佩斯科夫說，兩人基於上次2月12日的通話及後續俄美的高層接觸，已有一定諒解，但仍有大量問題待討論，涉及俄美關係進一步正常化和烏克蘭問題解方。

華爾街日報17日報導，雖看不出莫斯科有意在其戰爭目標上讓步，但這次「雙普」通話預計在若干外交客套話下落幕，兩人也有望承諾舉行更多對話。

普亭已說希望實現長久和平、消除俄烏衝突根源，包括烏克蘭爭取加入北約組織的舉措。一名俄國外交部高官17日說，任何和平協議都須確保烏國維持中立；該官員似乎也排除歐洲派維和部隊到烏國的可能性，但基輔和其多個西方盟友卻視其為和平協議重要條件。