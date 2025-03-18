影／不是要跟川普通話？英媒：普亭正在向商業領袖演講

根據俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫18日早上提供的時間表，美國總統川普和俄羅斯總統普亭定於莫斯科時間下午4時至6時（台灣時間晚間9時至11時）之間舉行通話，但英國每日電訊報報導，現在有消息指出，普亭正在莫斯科向一群商界領袖發表演說。

根據每日電訊報在英國時間下午1時20分（台北時間晚間9時20分）發布的即時報導，有記者向普亭問及通話是否已經推遲，普亭則回答說，在通話的時間上，「別聽」他的發言人佩斯科夫。

在此同時，川普稍早（台北時間晚間9時5分）在自家社群媒體Truth Social發文，抱怨「極左派瘋子法官」。

根據此前新聞，佩斯科夫稱，基於普亭與川普2月12日的通話及後續俄美的高層級接觸，兩國已有一定程度諒解，但仍有「大量」問題待兩人討論，涉及俄美關係進一步正常化和烏克蘭問題解決方案，通話長度將由兩人視需要而定。每日電訊報指出，美俄兩國總統可能還要等一下才會通話。