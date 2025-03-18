彭博：普亭希望停火期間停止所有援烏軍火 美援斷供為低標

美國總統川普和俄羅斯總統普亭定於莫斯科時間18日下午4時至6時（台灣時間晚間9時至11時）之間舉行通話。彭博新聞獨家報導，根據知情人士的說法，普亭將要求在川普提出的停火期間，暫停向烏克蘭交付所有武器。

1位歐洲資深官員與3位熟悉俄方立場的莫斯科人士表示，普亭日前會見了川普的特使，已將停止軍火供應定為參與停火的先決條件。其中2位莫斯科人士表示，雖然俄羅斯希望停止所有武器交付給烏克蘭，但最低目標是美援應該停止。

前述資深歐洲官員補充指出，俄羅斯提出烏克蘭盟邦在停火期間停止向烏方交付武器，歐洲極不願意同意這項要求。該官員表示，這會讓俄方在停火期間重新武裝，而烏克蘭卻遭禁止比照辦理。

一位莫斯科人士說，普亭尋求的軍火供應暫停將是暫時性質，在烏克蘭同意限制自身軍力的和平協議達成後，武器交運將恢復。

克里姆林宮發言人佩斯科夫沒有立即回應置評請求。白宮國家安全會議沒有回應置評請求。