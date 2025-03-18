商談止戰 克宮：川普、普亭今晚9時至11時舉行通話

法新社和路透18日報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫說，美國總統川普和俄羅斯總統普亭，將於莫斯科時間當天下午4時至6時（台灣時間同日晚間9時至11時）之間舉行通話。 佩斯科夫並說，基於普亭、川普2月12日的通話及後續俄美的高層級接觸，兩國已有一定程度諒解，但仍有「大量」問題待兩人討論，涉及俄美關係進一步正常化和烏克蘭問題解決方案；通話長度將由兩人視需要而定。

2025-03-18 18:20