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傳川普政府考慮承認「克里米亞屬俄羅斯」 白宮國安會回應了
美國新聞網站Semafor 18日引述2名知情資深官員說法報導，川普政府正在考慮，可能承認俄羅斯2014年兼併的克里米亞為俄羅斯領土，作為結束俄烏戰爭潛在協議的一部分。
烏克蘭真理報轉述，前述消息人士表示，川普政府正在探討結束戰爭的各種選項，其中之一就是承認克里米亞屬於俄羅斯。美方也正在考慮，呼籲聯合國採取相應決定的可能性。
Semafor指出，「川普沒有正式做出任何決定，對於克里米亞的可能舉動，是川普政府推動結束戰爭的眾多選項之一」。
美國國家安全會議發言人休斯（Brian Hughes）告訴Semafor，政府「沒有做出這樣的承諾，我們不會透過媒體談判這個協議」。
休斯表示，「就在2周前，烏克蘭和俄羅斯雙方在停火協議上相隔千里，感謝川普總統的領導，我們現在距離協議更近。目標保持不變，停止殺戮，找到這場衝突的和平解決辦法」。
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