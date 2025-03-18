川普將與普亭通話 促簽俄烏停火協議

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普16日表示，他打算18日與俄羅斯總統普亭通話，盼促成他所推動的俄烏30天停火協議，還有其他涉及土地與發電廠的問題。2017年德國G20峰會會面。美聯社
美國總統川普16日表示，他打算18日與俄羅斯總統普亭通話，盼促成他所推動的俄烏30天停火協議，還有其他涉及土地與發電廠的問題。2017年德國G20峰會會面。美聯社

美國總統川普16日表示，他打算18日與俄羅斯總統普亭通話，盼促成他所推動的俄烏30天停火協議，還有其他涉及土地與發電廠的問題。川普還表示，談判人員已討論過「劃分某些資產」的議題。

搭乘空軍一號從佛州返回華府時，川普表示：「我將在18日與普亭通話，周末已經完成大量工作。」他補充說：「我們希望能夠結束這場戰爭，也許能，也許不能，但我認為我們有很大的機會結束這場衝突。」

被問及有關讓步的問題時川普表示：「我們將討論土地問題和發電廠問題。我認為烏克蘭和俄羅斯雙方已經討論過很多，我們已經開始討論，劃分某些資產。」

俄烏停火談判進展
俄烏停火談判進展

川普特使魏科夫（Steve Witkoff）表示，希望能在幾周內看到俄烏罷兵。他接受CNN訪問時說：「我預期本周兩位總統將進行通話，我們也會繼續跟烏克蘭方面接觸以及對話。」

魏科夫已在13日晚間跟普亭會面，他認為川普與普亭的通話將「非常良好且正面」。

不過美國官員也強烈暗示，若想達成協議，烏克蘭可能必須做出一些重大讓步。白宮國家安全顧問沃茲16日卻暗示，烏克蘭可能不得不向俄羅斯割讓部分領土，並在可預見的未來放棄加入北約（NATO）的願望。

他還說：「烏克蘭獲得加入北約的永久途徑，或成為北約的永久成員國，可能性非常渺茫。」

魏科夫在CNN專訪中表示，現在討論美國是否承認俄羅斯占領領土的問題，「仍有點為時過早」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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