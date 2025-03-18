川普今與普亭通話談停火 烏恐需割地

美國總統川普十六日說，十八日將和俄羅斯總統普亭通話，希望促成他推動的俄烏卅天停火方案。但白宮國安顧問沃茲暗示，烏克蘭恐必須在領土問題上讓步。

除了恐被迫承認俄國兼併部分烏克蘭領土，沃茲並直言，烏克蘭獲得加盟北約（ＮＡＴＯ）的永久途徑，抑或成為北約會員國，這兩件事的可能性皆非常渺茫。

川普十六日從佛州回華府時在空軍一號對媒體說，「我將在十八日與普亭總統通話，整個周末已做了很多功課；看看能不能使這場戰爭結束，我們也許能、也許不能，但我覺得機會極佳」。

被問到會尋求戰爭當事雙方的俄烏做出哪些讓步時，川普只答道「我們會談領土、（俄軍掌握的烏克蘭札波羅熱核）電廠」，還提到已談到「畫分特定資產」。

川普的中東特使威科夫十六日也暗示，俄烏可能在幾周內達成停火協議。基輔十一日同意美國主導的卅天停火方案後，威科夫十三日抵莫斯科與普亭會談，但普亭尚未答應。

威科夫十六日接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）訪問時，聲稱他十三日與普亭的四小時會談相當正面，期間都以解決問題為導向，也表明川普本周就會跟普亭通話，屆時將是非常正面積極的討論，美方也會持續和烏方接觸對話。

威科夫對ＣＮＮ指稱，普亭「接受」川普「旨在讓俄烏戰爭畫下句點的哲學」，而且比起幾周前，現在俄烏雙方的歧見已減少許多，眼前是非常、高度複雜的情勢，「是我們（川普政府）讓歧見縮小」。

威科夫還說川普在對俄烏的外交工作上親力親為，親自參與高階幕僚的會議，覺得川普「真的希望在接下來幾周內達成某種協議」。威科夫表示，美國官員本周將分別與俄烏的談判團隊會談。

美國國務卿魯比歐十六日也對哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）說，十五日和俄國外長拉夫羅夫通話，內容「充滿希望」，期望美俄能盡快在某個時日發表（停火協議）進展。

魯比歐還對ＣＢＳ披露，美方目前有使俄烏戰爭結束的Ａ、Ｂ兩項計畫。他說Ａ計畫是先停火，如此一來就能進入第二階段、即Ｂ計畫，也就是讓所有人都到談判桌上，也許還需要若干穿梭外交，以覓得永久終結這場戰爭的途徑，並滿足各方需求。

對烏克蘭恐須割讓領土給俄國的問題，威科夫則稱，現階段就討論華府會不會承認其合法性，「仍為時尚早」。

俄國外交部副部長格魯希科十六日接受俄媒消息報訪問時雖未提到停火協議，但強調俄方會要求讓牢不可破的安全保證成為協議的一環；這些保證應包含「戰後烏克蘭的中立地位，還有布魯塞爾拒絕接受烏克蘭加入北約」。至於北約特遣隊以何名義部署烏克蘭並不重要，不管是歐盟、北約還是個別國家。他們只要出現在那，就代表被部署在衝突地區，就要承擔所有後果。