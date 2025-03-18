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庫斯克潰敗 烏克蘭痛失談判籌碼
紐約時報十七日報導，烏克蘭去年八月逆襲並占據俄羅斯庫斯克州，震驚克里姆林宮。半年多過去，烏軍在庫斯克卻節節敗退，此一談判籌碼隨著烏軍幾乎已全面撤出庫斯克正化為烏有。
該報導彙整三大主因，包括俄軍切斷烏軍補給和後撤路線、北韓軍隊作戰能力提升，以及川普政府在關鍵時刻切斷軍援和情資分享，使美援的海馬斯多管火箭系統無用武之地，而這個原因最要命。
據芬蘭智庫黑鳥集團分析師裴洛能，烏軍一度占據俄國約一二九五平方公里領土。但截止十六日剩約七十八平方公里。
烏軍現階段已從占據俄國領土，轉為阻截俄軍湧入烏克蘭東北部的蘇米州開闢新戰線。烏軍情報官安德伊直言庫斯克行動已結束，現在需穩定情勢。
俄軍二月中旬推進至距烏軍主要補給線蘇賈僅八公里，並出動大量無人機和戰機摧毀庫斯克橋梁和交通幹道，造成烏軍撤退難上加難。庫斯克的烏軍官兵也指出，北韓部隊二月重新投入庫斯克後，甚至能執行很巧妙的戰術。
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