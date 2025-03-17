川普對俄軟弱又羞辱澤倫斯基 歐洲議員：美國乾脆歸還自由女神

英國天空新聞報導，美國總統川普被認為對俄國態度軟弱，又公然羞辱烏克蘭總統澤倫斯基，引起歐洲各國警惕。長久以來支持烏克蘭的法籍歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）表示，美方選擇與「暴君」站在同一陣線，應該歸還自由女神像。

格魯克斯曼說：「我們把自由女神像作為禮物送給你們，但你們顯然鄙視它。那就讓它留在法國好了。」自由女神像於1886年10月28日落成，是法國人民送給美國的禮物，紀念美國發表「獨立宣言」100周年。

格魯克斯曼也批評川普減少美國研究機構經費，解雇大批研究員和雇員，稱法國歡迎他們。他說：「如果你想解雇你們最優秀的研究員，解雇那些憑藉自由、創新精神、喜歡懷疑與研究，使你的國家成為世界領先強國的人。那我們會很歡迎他們。」