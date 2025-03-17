快訊

曾連3年上榜亞洲首富！香港恒基地產創辦人李兆基逝世 享壽97歲

川普對俄軟弱又羞辱澤倫斯基 歐洲議員：美國乾脆歸還自由女神

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
一艘帆船去年9月航經矗立在美國紐約港港邊的自由女神像。路透
一艘帆船去年9月航經矗立在美國紐約港港邊的自由女神像。路透

英國天空新聞報導，美國總統川普被認為對俄國態度軟弱，又公然羞辱烏克蘭總統澤倫斯基，引起歐洲各國警惕。長久以來支持烏克蘭的法籍歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）表示，美方選擇與「暴君」站在同一陣線，應該歸還自由女神像。

格魯克斯曼說：「我們把自由女神像作為禮物送給你們，但你們顯然鄙視它。那就讓它留在法國好了。」自由女神像於1886年10月28日落成，是法國人民送給美國的禮物，紀念美國發表「獨立宣言」100周年。

格魯克斯曼也批評川普減少美國研究機構經費，解雇大批研究員和雇員，稱法國歡迎他們。他說：「如果你想解雇你們最優秀的研究員，解雇那些憑藉自由、創新精神、喜歡懷疑與研究，使你的國家成為世界領先強國的人。那我們會很歡迎他們。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

面對強勢川普、黨內陷分裂 美民主黨民調創新低

華爾街日報：川普新世界秩序對美元地位形成考驗

落實邊境強化 川普派海軍驅逐艦巡美墨近海

川普要供應鏈全在美國 日半導體政策推手：這不可能

相關新聞

川普對俄軟弱又羞辱澤倫斯基 歐洲議員：美國乾脆歸還自由女神

英國天空新聞報導，美國總統川普被認為對俄國態度軟弱，又公然羞辱烏克蘭總統澤倫斯基，引起歐洲各國警惕。長久以來支持烏克蘭的...

俄烏停戰割地？川普明與普亭討論俄烏和談將商量「劃分資產」

衛報報導，美國總統川普證實18日將和俄羅斯總統普亭通話，討論俄烏停火協議，且涉及土地及發電廠問題。川普還表示，談判人員已...

烏克蘭痛失談判籌碼！3關鍵逆轉庫斯克戰況 從占地1300km²變成78km²

烏克蘭去年8月占領俄羅斯庫斯克州，震驚克里姆林宮。半年多時間過去，烏軍在庫斯克節節敗退，這枚談判籌碼隨著烏軍幾乎全面撤出...

烏克蘭願撤出庫斯克 川普將與普丁通話

俄烏戰爭快要停戰了？烏克蘭近日宣布，將撤離佔領俄羅斯的庫斯克區域，而前往莫斯科與俄羅斯總統普丁談判的美國中東特使威特克夫也說，美國總統川普近日將與普丁通話，討論俄烏如何停火，各界關注美、俄領袖直接會談的結果。

俄軍反撲 烏軍撤離俄領土庫斯克 軍事觀察家：戰役即將告終

軍事專家及前線戰士指出，因為俄軍反擊，烏克蘭部隊已撤出去年占領的俄國庫斯克(Kursk)大部分地區；全盛時期，烏軍曾控制...

川普明將與普亭通話！俄羅斯鬆口和平協議2條件「必須不可逆」

路透17日報導，美國總統川普表示將在18日與俄羅斯總統普亭通話。在此之前，俄羅斯外交部次長格魯希科（Alexander ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。