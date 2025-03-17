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俄烏停戰割地？川普明與普亭討論俄烏和談將商量「劃分資產」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普16日在空軍一號與記者談話。法新社
美國總統川普16日在空軍一號與記者談話。法新社

衛報報導，美國總統川普證實18日將和俄羅斯總統普亭通話，討論俄烏停火協議，且涉及土地及發電廠問題。川普還表示，談判人員已討論過「劃分某些資產」的議題。

在搭乘空軍一號從佛州返回華府時，川普表示：「我將在18日與普亭通話，周末已經完成大量工作。」他補充說：「我們希望能夠結束這場戰爭，也許能，也許不能，但我認為我們有很大的機會結束這場衝突。」

川普被問及有關讓步的問題時表示：「我們將討論土地問題和發電廠問題。我認為烏克蘭和俄羅斯雙方已經討論過很多，我們已經開始討論，劃分某些資產。」

川普中東特使威科夫13日結束在莫斯科與普亭的會議，16日告訴美國有線電視新聞網（CNN），普亭接受「川普對於結束俄羅斯在烏克蘭戰爭的理念」。

另外，俄羅斯外交部次長格魯希科（Alexander Grushko）17日接受俄媒「消息報」（Izvestia）表示，俄羅斯將在任何關於烏克蘭的和平協議中要求「無法更改」（ironclad）的安全保證，也就是確保北約國家排除烏克蘭入會的可能，並要求烏克蘭保持中立。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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