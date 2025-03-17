烏克蘭願撤出庫斯克 川普將與普丁通話

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

俄烏戰爭快要停戰了？烏克蘭近日宣布，將撤離佔領俄羅斯的庫斯克區域，而前往莫斯科與俄羅斯總統普丁談判的美國中東特使威特克夫也說，美國總統川普近日將與普丁通話，討論俄烏如何停火，各界關注美、俄領袖直接會談的結果。

美、俄官員不斷訊

根據《半島電視台》報導，美國中東特使威特克夫16日宣布，川普將與普丁進行會談。莫斯科方面也說，美國國務卿盧比歐也與俄羅斯外交部長拉夫洛夫進行通話，討論如何具體實施雙方在2月第一次於沙烏地談判時，所達成的協議，雙方表示願意繼續保持聯絡。

美國在與俄羅斯會談後，雖然川普與烏克蘭總統澤倫斯基於2月28日鬧翻，未簽成礦產協議，但隨後雙方又在沙烏地達成共識，烏克蘭願意停火30天，《基輔獨立報》提到，烏克蘭還宣布退出佔領俄羅斯的庫斯克地區，不過俄軍目前仍打算攻擊頓巴斯的蘇尼區。

普丁拋停火條件

英國則提出1萬人的維和部隊計畫，盼確保俄烏雙方能確實停火30天。雖然烏克蘭答應停火，而普丁雖名面上支持停火，但設下許多前提條件，包括領土、軍隊部署、監管停火的第三方等，讓澤倫斯基多次批評普丁實際上根本不想要停火，且持續對烏克蘭施壓。

普丁還說，希望能與川普在電話中討論他所關心的面向，因此隨後在經過多番交涉後，普丁與川普將於本周內進行通話。而川普之前曾表示，現在就要看俄羅斯對於停火的態度，似乎是對普丁施壓。他在與澤倫斯基吵完架後，還罕見批評普丁，各界也密切關注俄烏停火的後續發展。

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