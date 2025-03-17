快訊

影分身之術？「柯文哲」路邊喝牛肉湯 萬人稱奇：少一動作不像

花錢還得求讓位？忠實乘客怨台鐵「印度化」：超難擠進車廂

MLB／就是想看大谷翔平 東京開幕戰黃牛票喊到200萬日圓

川普明將與普亭通話！俄羅斯鬆口和平協議2條件「必須不可逆」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2017年，時任美國總統的川普（右）與俄羅斯總統普亭在德國G20峰會會面。美聯社
2017年，時任美國總統的川普（右）與俄羅斯總統普亭在德國G20峰會會面。美聯社

路透17日報導，美國總統川普表示將在18日與俄羅斯總統普亭通話。在此之前，俄羅斯外交部次長格魯希科（Alexander Grushko）17日接受俄媒「消息報」（Izvestia）表示，俄羅斯將在任何關於烏克蘭的和平協議中要求「無法更改」（ironclad）的安全保證，也就是確保北約國家排除烏克蘭入會的可能，並要求烏克蘭保持中立。

路透報導，川普表示將在當地18日和普亭通話，還說在18日以前可能會有關於俄烏談判的事情宣布。

目前正值川普爭取讓俄羅斯總統普亭接受美烏談定的30天停火協議，普亭則表示需要滿足關鍵條件才能接受。

格魯希科在與消息報的訪談中並未提及停火，但強調任何持久和平協議必須符合莫斯科的要求，他說：「我們將要求無法更改的安全保證成為協議的一部分。」

格魯希科指出，安全保證「包括烏克蘭的中立地位，以及北約國家拒絕接受烏克蘭為成員國」。

另外，格魯希科重申克里姆林宮的立場，強烈反對在烏克蘭部署北約觀察員。

格魯希科說：「無論是以歐盟、北約還是國家名義在烏克蘭領土部署部隊，都不重要。如果出現部隊，那就意味著在衝突區域部署，這些部隊將承擔作為衝突方的所有後果。」

格魯希科進一步指出，只有達成和平協議後，才可以討論部署無武裝的衝突後觀察員。他說：「我們可以談論無武裝觀察員或民間性質使團，監督實施協議中某些部分，或是保障機制」，但他也說，「現在這只是空話」。

格魯希科表示，基輔的歐洲盟友應該理解，只有排除烏克蘭加入北約的可能性，並消除在其領土上部署外國部隊的可能，才能有效促進該地區的穩定。

格魯希科表示：「這樣一來，烏克蘭及整個地區的安全將得到保障，因為衝突的根本原因之一將被消除。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

擅自為台積電加碼？ 川普稱台積電擬投資美國2千億美元

美特使：川普預計本週與普亭通話 盼結束俄烏戰爭

承諾跳票？競選時宣稱「24小時結束俄烏戰爭」 川普：我只是在諷刺

俄設停火條件拖延戰爭 分析：川普被普亭玩弄了

相關新聞

川普明將與普亭通話！俄羅斯鬆口和平協議2條件「必須不可逆」

路透17日報導，美國總統川普表示將在18日與俄羅斯總統普亭通話。在此之前，俄羅斯外交部次長格魯希科（Alexander ...

美國務卿透露川普俄烏戰AB計畫！加碼回應俄國是否拖延停火

烏克蘭通訊社報導，美國國務卿魯比歐接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪於當地16日播出，他表示結束俄烏戰爭包含計畫A和計畫...

烏克蘭認了！全面撤出俄國庫斯克州蘇賈區 川普特使：俄烏幾周內停火

基輔獨立報報導，烏克蘭參謀總部16日在社群平台側面證實全面撤出俄羅斯庫斯克州（Kursk ）的蘇賈區（Sudzha）；同...

【專家之眼】美俄達成俄烏停火協議

近期，美國和烏克蘭官員在沙烏地阿拉伯，達成了一項俄烏戰爭30天的停火協議。但俄羅斯總統普亭之後表示，莫斯科原則上同意這項...

美特使：川普預計本週與普亭通話 盼結束俄烏戰爭

美國特使魏科夫今天接受媒體訪問表示，美國總統川普預計本週與俄羅斯總統普亭通話商討烏克蘭戰爭的結束方式；俄羅斯全面侵略烏克...

英挺烏國逼俄無條件停火 籌組志願聯盟 擬定計畫終結戰事

英國首相施凱爾15日號召包括北約、歐盟在內共25個國家領導人，舉行力挺烏克蘭的線上會議，在開場談話時，施凱爾呼籲各國持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。