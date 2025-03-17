快訊

翻轉英特爾3套劇本 陳立武不分拆晶圓代工

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名職業「魅力無限」：業績直衝天際

金秀賢、金賽綸2015年就被拍？ 「女方家門口」照網瘋傳

美國務卿透露川普俄烏戰AB計畫！加碼回應俄國是否拖延停火

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國務卿魯比歐14日於加拿大出席G7峰會。路透
美國國務卿魯比歐14日於加拿大出席G7峰會。路透

烏克蘭通訊社報導，美國國務卿魯比歐接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪於當地16日播出，他表示結束俄烏戰爭包含計畫A和計畫B，首先讓雙方停止戰鬥，之後開始談判。

魯比歐在「面對全國」（Face the Nation）節目中表示：「計畫A的目標是停止雙方交戰，接下來才能進入計畫B，也就是第二階段，邀集各方上談判桌，可能也並非每個人都在場，可能部分會透過穿梭外交進行，尋找持久的解決方式，並尊重每一方的需求。」

魯比歐補充：「沒有人說第二階段會很輕送，但在解決第一階段之前，無法進入第二階段。」他強調，雙方處於交戰情況難以協商強有力的終戰方式，因此總統川普積極推動俄烏停火。

當主持人問及俄羅斯是否採取拖延戰術，以及川普中東特使威科夫與普亭會晤有何看法，魯比歐回答：「我認為那是一次有希望的會議。正如我一再強調，我們不會在公開場合進行談判。希望能盡快有消息宣布。雖然我無法保證，但我認為這次會議和交流充滿希望。」

魯比歐並未對威科夫和普亭會晤有負面看法，他坦言俄烏戰爭非常複雜，並補充：「這是一場非常複雜的3年戰爭，涉及非常長的軍事前線進行，充滿各種複雜性。因此，沒有人說這會是容易的。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

擅自為台積電加碼？ 川普稱台積電擬投資美國2千億美元

川普再提台積電政績 稱魏哲家「商界最受敬重者之一」

美特使：川普預計本週與普亭通話 盼結束俄烏戰爭

承諾跳票？競選時宣稱「24小時結束俄烏戰爭」 川普：我只是在諷刺

相關新聞

美國務卿透露川普俄烏戰AB計畫！加碼回應俄國是否拖延停火

烏克蘭通訊社報導，美國國務卿魯比歐接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪於當地16日播出，他表示結束俄烏戰爭包含計畫A和計畫...

烏克蘭認了！全面撤出俄國庫斯克州蘇賈區 川普特使：俄烏幾周內停火

基輔獨立報報導，烏克蘭參謀總部16日在社群平台側面證實全面撤出俄羅斯庫斯克州（Kursk ）的蘇賈區（Sudzha）；同...

美特使：川普預計本週與普亭通話 盼結束俄烏戰爭

美國特使魏科夫今天接受媒體訪問表示，美國總統川普預計本週與俄羅斯總統普亭通話商討烏克蘭戰爭的結束方式；俄羅斯全面侵略烏克...

【專家之眼】美俄達成俄烏停火協議

近期，美國和烏克蘭官員在沙烏地阿拉伯，達成了一項俄烏戰爭30天的停火協議。但俄羅斯總統普亭之後表示，莫斯科原則上同意這項...

英挺烏國逼俄無條件停火 籌組志願聯盟 擬定計畫終結戰事

英國首相施凱爾15日號召包括北約、歐盟在內共25個國家領導人，舉行力挺烏克蘭的線上會議，在開場談話時，施凱爾呼籲各國持續...

美俄外長通話 烏戰停火「再溝通」

美國國務卿魯比歐十五日和俄羅斯外長拉夫羅夫通話。美國國務院發言人布魯斯只說兩人同意持續努力，恢復兩國間的溝通。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。