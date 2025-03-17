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烏克蘭認了！全面撤出俄國庫斯克州蘇賈區 川普特使：俄烏幾周內停火

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烏克蘭認了！全面撤出俄國庫斯克州蘇賈區 川普特使：俄烏幾周內停火

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國中東特使威科夫16日表示，美國總統川普（右）預料本周將與俄羅斯總統普亭通話。圖為2019年6月，川普與普亭於大阪G20峰會舉行雙邊會議。路透
美國中東特使威科夫16日表示，美國總統川普（右）預料本周將與俄羅斯總統普亭通話。圖為2019年6月，川普與普亭於大阪G20峰會舉行雙邊會議。路透

基輔獨立報報導，烏克蘭參謀總部16日在社群平台側面證實全面撤出俄羅斯庫斯克州（Kursk ）的蘇賈區（Sudzha）；同時，美國總統川普的中東特使威科夫（Steve Witkoff）16日表示，川普預計本周和俄羅斯總統普亭通話。

報導指出，隨著俄軍宣稱擴大收復庫斯克失土，烏克蘭在數日後終於認了撤出位於蘇賈的後勤中心。然而，烏克蘭參謀總部並非以聲明證實，而是上傳數張最新戰地地圖，其中可見烏軍已經完全撤出蘇賈。

另一方面，威科夫13日結束在莫斯科的會議後，16日告訴美國有線電視新聞網：「我預計兩位總統本周將進行通話，並且我們持續與烏克蘭方面對話。」他補充，通話成果可望「非常順利且正面」。

政治新聞網Axios也引述威科夫表示，美國希望「見證幾周內達成俄烏停火」。

威科夫也談到與普亭的會談持續幾小時，進展順利，他說：「我們正在彌合俄烏之間的差距。」

威科夫也表示，美國正在與烏克蘭、俄羅斯，以及歐洲盟友法國、英國、芬蘭和挪威等進行討論。

Axios報導描述，威科夫稱普亭接受「川普對於結束俄羅斯在烏克蘭戰爭的理念」，而且「雙方關係比幾周前更加親密，我們縮小了分歧」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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