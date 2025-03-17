【專家之眼】美俄達成俄烏停火協議

近期，美國和烏克蘭官員在沙烏地阿拉伯，達成了一項俄烏戰爭30天的停火協議。但俄羅斯總統普亭之後表示，莫斯科原則上同意這項停火協議，但烏克蘭必須投降，並帶來持久和平，消除這場危機的根源，確實強人所難。

隨即，美國總統川普呼籲普亭總統，對被圍困的烏克蘭士兵予以人道待遇。對此普亭總統表示，若烏克蘭士兵放下武器投降，俄方將保證他們的生命安全，並依據國際法和俄羅斯法律給予合理待遇。然而，烏克蘭方面否認其士兵被包圍，並指責俄方散布虛假資訊，試圖對烏克蘭及其盟友施加壓力。

對於歐洲而言，自主自強的計劃緩不濟急，故歐洲仍需美國一定程度的支持。然而，歐盟各國正在加強區域內的軍事與經濟合作，特別提出8000億歐元的防務預算，旨在應對日益複雜的全球安全形勢，提升歐洲的軍事能力，以期逐步減少對美國的依賴。

同時，西方國家正加大對普亭的反制，敦促其與烏克蘭展開和平談判。英國首相斯塔莫(Sir Keir Rodney Starmer)批評普亭對和平計畫的回應，並強調需要強有力且持久的和平，包括對烏克蘭的安全保障。

需要注意的是，俄羅斯還提出的停戰條件相當嚴苛，包括要求烏克蘭不加入北約、不在烏克蘭部署外國軍隊，以及國際社會承認克里米亞和烏東四州屬於俄國。總而言之，美俄雙方已展開談判，並就停戰事宜達成初步共識，但由於俄方提出的條件嚴苛，且烏克蘭未參與相關會談，未來的和平進程仍存在諸多不確定性。

原本拜登總統支持烏克蘭的完全勝利，以便削弱俄羅斯，歐洲國家因擔憂戰爭拖延，會進一步損害歐洲經濟與社會穩定，希望早日結束戰爭。如今川普的立場剛好相反，也使得歐洲國家騎虎難下，是否與如何繼續支持烏克蘭，已陷入左右為難。目前歐洲國家硬著頭皮支持烏克蘭，看似有意戰略自主，以減少對美國的依賴，但是這會維持多久，實在難以預估。

如今，若俄烏戰爭結束，歐洲國家可能白忙一場。其結果將決定未來世界秩序，影響美歐、中俄關係，以及全球地緣政治格局，歐洲如何在「支持烏克蘭」與「維護自身利益」之間取得平衡，將是影響國際局勢的關鍵變數，並可能導致美歐關係出現新模式，影響美國對未來國際秩序的發展，其中東亞地區也將是重點之一。