美特使：川普預計本週與普亭通話 盼結束俄烏戰爭

美國特使魏科夫今天接受媒體訪問表示，美國總統川普預計本週與俄羅斯總統普亭通話商討烏克蘭戰爭的結束方式；俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續超過3年。

魏科夫（Steve Witkoff）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問說：「我預期本週兩位總統將進行通話，我們也會繼續跟烏克蘭方面接觸及對話。」

已經在13日晚間跟普亭（Vladimir Putin）會面的魏科夫還提到，他認為川普（Donald Trump）與普亭的通話將會「非常好而且正面」。

路透社報導，川普正試圖讓普亭接受停火30天的提議，烏克蘭已經在上週表達支持這項提議。

川普近日曾警告，除非達成停火協議，否則莫斯科與基輔當局之間的戰火有可能演變成第三次世界大戰。

克里姆林宮14日指出，普亭已經透過魏科夫向川普傳達停火計畫相關訊息，且對於達成結束戰爭的協議表達「審慎樂觀」。