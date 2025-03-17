美俄外長通話 烏戰停火「再溝通」

美國國務卿魯比歐十五日和俄羅斯外長拉夫羅夫通話。美國國務院發言人布魯斯只說兩人同意持續努力，恢復兩國間的溝通。

布魯斯未詳述將由沙烏地阿拉伯當東道主的下一輪美俄相關會談何時舉行。美媒Politico引述國務院提供的通話紀要顯示，美俄外長還在電話中商討最近沙國會談後的下一步跟進措施，並討論如何落實二月十八日美俄高官在沙國利雅德會談中達成的諒解。

俄烏雙方十六日仍對彼此發動空中攻擊，美國主導的卅天停火方案前景依然不明。法國總統馬克宏十五日說，歐美必須施壓俄國接受停火方案。

烏克蘭原則上同意前述停火方案，前提是俄國停止攻擊烏東。但俄國總統普亭至今仍未同意任何協議，反設下嚴苛先決條件，作為同意的前提。

在英國首相施凱爾十五日邀支持烏克蘭的國家及國際組織領袖舉行視訊會議後，馬克宏在聲明中直指俄國並未予外界誠心希望和平的印象。他並指控普亭正將戰事升級。馬克宏還說，若戰後基輔請願意為烏克蘭提供安全保障的國家進入烏克蘭，那莫斯科「無權置喙接受或拒絕」。