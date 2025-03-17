英挺烏國逼俄無條件停火 籌組志願聯盟 擬定計畫終結戰事

英國首相施凱爾15日號召包括北約、歐盟在內共25個國家領導人，舉行力挺烏克蘭的線上會議，在開場談話時，施凱爾呼籲各國持續向莫斯科施壓，達到「俄國無條件停火」的目標。馬克宏同日也說，歐洲和美國必須向俄羅斯施壓，使其接受烏克蘭停火協議。

施凱爾在開場時表示，俄羅斯總統普亭遲早必須上談判桌。施凱爾主辦這場峰會的目的是，推動與會國家組成「志願聯盟」（coalition of the willing），為烏克蘭提供安全保障，並擬定計畫終結戰事。

施凱爾告訴與會盟邦，這場會議聚焦在三個重點，分別是「加強烏克蘭的力量、準備好由我們組成志願聯盟來捍衛任何（和平）協議，以及在這個關鍵時刻持續施壓俄羅斯」。

他說：「制裁對俄羅斯經濟的影響相當深遠。我們不應該它們已經產生的影響力。透過加大制裁力道，我們將看到它讓俄國面臨更大的壓力。」施凱爾說，盟國的軍方負責人將於本周四開會時，進行進一步的討論。

施凱爾指出，烏克蘭總統澤倫斯基已經展現基輔是「和平的一方」，「因為他已經同意接受並承諾遵守30天的無條件停火」。他也說：「反觀普亭是試圖拖延的一方，如果普亭真的想要追求和平，我認為很簡單，他須停止他對烏克蘭的野蠻攻擊，並同意停火。全世界都在看。」這群領導人打算在近期內把他們的方案交給川普，市圖說服美國承諾提供安全保障，包括空軍、情報支持和邊境管控，未必要派遣美軍作為維和部隊進駐。

另據紐時報導，澤倫斯基15日指控普亭試圖在停火談判期間，包圍庫斯克地區的基輔軍隊，以提高自己的談判地位，澤倫斯基還說，烏克蘭軍隊並沒有受困。