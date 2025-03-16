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承諾跳票？競選時宣稱「24小時結束俄烏戰爭」 川普：我只是在諷刺

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普競選期間多次聲稱上任24小時內結束俄烏戰爭，如今承諾跳票。圖為川普。路透
美國總統川普競選期間多次聲稱上任24小時內結束俄烏戰爭，如今承諾跳票。圖為川普。路透

美國總統川普競選期間多次聲稱上任24小時內結束俄烏戰爭，如今承諾跳票。美聯社報導，川普對此回應稱，他「當時是有些在諷刺」。

美聯社15日報導，川普接受電視節目「全力以赴」（Full Measure）採訪時被問及，他在競選期間多次承諾上任24小時內結束俄烏戰爭，而川普已就職54天，川普政府還在努力尋求俄烏戰爭解決方案。

這場專訪的完整內容將在16日播出。專訪播出前發布的一段影片顯示，川普說：「我在說這些話的時候，只是帶著一點諷刺的態度。我真正的意思是，我希望能解決這件事，嗯......我認為我會成功。」

川普向來有誇大其辭的習慣，這次是他罕見承認。

川普2023年5月在「CNN市民大會」（CNN Town Hall）節目表示：「俄羅斯人和烏克蘭人，他們正在死去。我想要他們停止流失生命。而我會做到，會在24小時內做到。」

川普在訪談中也被問，若俄羅斯總統普亭不同意停火，會怎麼做。川普表示：「這對世界而言是個壞消息，因為有這麼多人正在死去。但我認為，普亭會同意。我真的這麼想。我想我很了解他，我認為他會同意的。」

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