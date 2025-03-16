不再支持烏克蘭？波蘭傳歧視事件、問卷僅25%持正面看法 或許不反映現實

雅庫保夫斯基（Lukasz Jakubowski）是「再也不」（Nigdy wiecej）組織的反歧視教練。在他訪問的一些學校，出現波蘭兒童受到烏克蘭同學侮辱甚至肢體侵犯的事件。他表示，特別是初學波蘭語的烏克蘭兒童，還存在語言上的障礙，一些人受到同學的排擠。

雅庫保夫斯基表示，近些年來，反烏克蘭的事件增加。例如，2024年1月，極右翼圈中知名的一位出版商指責烏克蘭道德敗壞，稱波蘭不應與其做生意。隨後引發一連串仇恨評論，稱波蘭政府對烏克蘭提供了過度的支持。

2024年3月，華沙烏克蘭之家基金會所在地被畫上了納粹十字。基金會負責人基裡克（Miroslawa Keryk）認為，反烏克蘭情緒的增加與兩國間的糧食爭端有關。2023年和2024年，波蘭爆發大規模抗議，反對歐盟對烏克蘭糧食開放市場。

華沙智庫Mieroszewski中心2024年11-12月的最新調查也顯示，僅25%的受訪者對烏克蘭人持正面觀感，30%持負面，41%中性。半數受訪者認為對烏克蘭難民的援助過高。不少人認為烏克蘭難民的福利和工資過高。

多數波蘭人依然支持烏克蘭加入北約 但日常問題吸引視線

該中心的問卷還顯示，烏克蘭人對波蘭的好感度也在下降，從2022年的83%降至2024年的41%。

研究者認為，盡管波蘭人仍然敬重烏克蘭人反抗俄羅斯的「英雄氣概」，多數波蘭人也支持烏克蘭加入北約和歐盟，但日常生活中出現的問題如今吸引了不少注意力。

不過，研究者也指出，烏克蘭人在波蘭的就業市場也扮演著重要角色。如果突然數十萬人離開，會給波蘭的企業也帶來困難。

在波蘭頗為知名的烏克蘭活動人士潘申科（Natalia Panchenko）則指出，盡管她本人在網絡上遭受過匿名的攻擊，但在現實生活中，情況並不像上述問卷調查那樣。

「在現實生活中，大多數波蘭人，無論在工作中、在幼兒園或學校中遇到的，都並不針對我們」，這位「與烏克蘭站在一起」（StandWithUkraine）基金會的創始人說道。她說，大多數烏克蘭人在波蘭仍能很好的融入當地生活，很快學會波蘭語，從波蘭人那裡聽到不友好言辭的情況極其罕見。

政客利用反烏克蘭情緒拉票

不過，烏克蘭也成為波蘭選戰中的一個議題。一些政界人士想要利用反對烏克蘭難民的情緒，為自己拉票。他們表示，考慮改革兒童金。如今，每個孩子每月可獲得200歐元的兒童金。這些政界人士表示，將僅發放給在波蘭工作繳稅的烏克蘭父母。

目前波蘭有約90萬烏克蘭難民，其中絕大多數成年人工作，這也是因為，烏克蘭難民在波蘭並沒有其它社會福利金。

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