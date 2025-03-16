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馬克宏盼歐美施加明確壓力 促俄接受停火提案

中央社／ 巴黎15日綜合外電報導
法國總統馬克宏。（路透）
法國總統馬克宏。（路透）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，歐洲和美國必須向俄羅斯施壓，使其接受烏克蘭停火協議。

在英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天上午召集支持烏克蘭國家進行視訊會議後，馬克宏在提供給法新社的聲明中說，俄羅斯「並未給人誠摰希望和平的印象」。

馬克宏說，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）正在將「戰事升級」，並「想得到一切，然後再行談判」。

他補充表示，為實現停火，（歐洲）必須與美國聯手施加明確壓力，俄羅斯也必須做出明確回應。

馬克宏辦公室在今天稍晚發表的聲明中說，馬克宏17日將與加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）會面，討論烏克蘭戰事與「其他國際危機」。

美國總統川普自1月重返白宮以來，一直強調希望結束這場長達3年的衝突，並與普亭達成引人注目的和解。

川普和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上個月在白宮公開翻臉後，烏克蘭一直努力修補關係。烏方支持美國提出的30天停火協議，但俄羅斯尚未接受。

馬克宏昨天接受法國地方報紙採訪時表示：「這是一個關鍵時刻，因為如果俄羅斯不誠心致力於和平，川普總統將加強制裁與報復力道，這將徹底改變局勢。」採訪內容在今天晚間發布。

馬克宏說，願意在最終停火後為烏克蘭提供保障的國家，例如法英等國，正加速制定安全計畫。

馬克宏表示，這將涉及各國在關鍵地點部署「數以千計兵力」，並展開培訓計畫，以「展現我們的長期支持」。

莫斯科堅決反對這種部署。

但馬克宏說：「如果烏克蘭要求盟軍進入其領土，俄羅斯無權接受或拒絕。」

他補充說：「無論如何，烏克蘭人都不能沒有任何安全保障的情況下做出領土讓步。」

德國宣布，馬克宏18日將前往柏林與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）就烏克蘭問題進行會談。

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