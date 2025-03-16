盧比歐與俄外長通話 討論終結俄烏戰爭下一步

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天通話，討論終結俄烏戰爭的下一階段談判。

法新社報導，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示，雙方「同意繼續努力，恢復美國和俄羅斯之間的溝通」。

聲明並未詳細說明由沙烏地阿拉伯主辦的下一輪美俄會談將於何時開始。

儘管美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）最近關係緊張，但基輔原則上同意在美國斡旋下實現30天無條件停火，前提是莫斯科停止攻擊烏東地區。

然而，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）並未同意任何停戰協議，而是設定了超出美國與烏克蘭協議要求的條件。