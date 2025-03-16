俄羅斯設停火前提 歐洲為烏克蘭維和

俄烏停火談判如火如荼，歐洲也在規劃停戰後怎麼保護烏克蘭！英國首相施凱爾15日宣布，將啟動維護俄烏停火後，保護烏克蘭的軍事計畫。烏克蘭近日與美國達成協議，願停火30天，而俄羅斯總統普亭雖然願意停火，但設了許多前提，例如烏克蘭要退出佔領俄羅斯的土地、不准趁停火動員軍隊等，談判仍有許多變數。

普亭設停戰前提

根據《英國廣播公司》報導，包括歐盟會員國、加拿大、澳洲與紐西蘭等29國領導人15日在英國倫敦舉行峰會，討論如何因應俄烏停火談判。會後由施凱爾宣布，各國軍事將領20日將再次於倫敦碰面，討論若俄烏真的停火30天，如何在停火期間確保烏克蘭安全的軍事計畫。

與會的烏克蘭總統澤倫斯基則說，必須無條件達成和平，如今俄羅斯正是停戰的唯一阻礙。

《半島電視台》提到，烏克蘭雖然與美國達成協議，願意停火30天，但近日美國駐中東特使威特科夫前往俄羅斯與普亭進行談判時，普亭雖然表示願意停火，但他認為還有幾項問題需要先解決才能停火，例如烏克蘭入侵俄羅斯庫斯科地區在停火協議後該怎麼辦？這些軍隊是否應該撤出俄羅斯？

歐洲多次討論維和

普亭還質疑，停火30天只是為了讓烏克蘭可以重整旗鼓、獲得新武器與召募更多人力後，繼續對抗俄羅斯。還有誰來確保這30天雙方都會遵守停火協定？對這些問題，美國總統川普表示，普亭願意停火很好，但還不夠，接下來就要看俄羅斯是否真心要停火。澤倫斯基則批評，普亭骨子裡還是要打仗。

由於美國暫時停火對烏克蘭軍援，且未來的停火並沒有包括烏克蘭的安全保障，因此歐洲近來多次在巴黎與倫敦召開峰會，討論俄烏停火、甚至是戰後該如何維持烏克蘭的安全與和平，尤其是與俄羅斯接壤的芬蘭也備受關注，芬蘭總統史塔布則表示，在達成安全協議前，不會輕易派遣軍隊。

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