川普籲俄 勿殺庫斯克被圍烏軍

美國總統川普十四日說，他的中東特使威科夫十三日與俄羅斯總統普亭就俄烏停戰的討論「良好且饒富成效」。川普呼籲普亭不要殺害在俄國庫斯克州被包圍的烏克蘭官兵；普亭則說，當地烏軍若棄械投降就能保命。

川普在其自創社群媒體「真實社群」說，可怕血腥的俄烏戰爭現在很可能終於能結束，但數以千計在庫斯克州的烏軍目前處境非常險惡，他強烈敦促普亭留下這些烏軍性命，否則恐將演變成二戰以後最駭人的屠殺。

川普十四日另在美國司法部演說重申美俄溝通良好，美國同日與烏克蘭、俄國都舉行極為良好通話；只要俄國同意，烏克蘭已準備好停火，但川普稱這不容易。

俄軍近期在庫斯克州烏占區迅速推進，砲擊烏軍補給線並使其撤出數座村鎮。普亭十四日回應川普說，只要庫斯克州的烏軍放下武器投降，就能保證他們性命無虞並獲得國際法和俄國法律規範的待遇，呼籲烏克蘭總統澤倫斯基下令烏軍作為戰俘投降。普亭十三日已說，俄軍在庫斯克州西部包圍數千名烏軍。

美媒Axios報導，威科夫和普亭會談好幾小時，直到當地時間十四日凌晨二時後才離開莫斯科。克里姆林宮說，普亭請威科夫轉達川普說，俄美總統可望幾天內通話。

澤倫斯基十四日坦言，庫斯克州的烏軍遭逢俄軍強勁攻勢，「現在局勢非常艱難。我感謝我們的士兵執行這次行動，完成了任務」。華爾街日報十五日報導，此話似乎承認烏軍對該州的入侵即將結束。法新社指出，在該州敗退會重創烏方將當地烏占區當作停戰談判籌碼的方針。

澤倫斯基也說，現在很有機會迅速結束戰爭，烏方願接受交換俘虜和無條件停火卅天，但俄國故意提出停火條件拖延談判，美國等盟友應向俄國施壓；若美國採取強有力回應，就不會讓俄國耍花招。他也坦言，停火後「領土問題」將最棘手。目前俄軍控制約兩成烏克蘭領土。

烏軍領導層則否認庫斯克州烏軍遭包圍，指稱相關報導是俄國製造的假消息，意在向烏克蘭和其盟友從事政治操縱。

另外，英國首相施凱爾十五日在倫敦和約廿五位國家和國際組織的領袖舉行援烏「志願者聯盟」視訊峰會，他表示俄國總統普亭遲早必須上談判桌，認真討論烏戰的相關協議。施凱爾說烏克蘭已同意接受美國主導的卅天停火方案，可見是和平的一方，反觀普亭是企圖拖延的一方。

七大工業國集團（Ｇ７）外長十四日發布在加拿大的外長會議會後聯合聲明，敦促莫斯科以對等條件同意俄烏停火、接受美國的停火提議，「我們討論到，若不能達成停火協議，俄國將承擔更多代價，包括以進一步制裁、設定（俄國出口）油價上限及對烏提供額外支持等方式」。美國國務卿魯比歐說，美方滿意前述聲明；對俄烏停火協議，魯比歐說還有很多待辦工作，但有理由審慎樂觀。