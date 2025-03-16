挺烏盟邦軍事首長3月20日在英國開會 討論維和部隊計畫

英國首相施凱爾今天主持1場關於保衛任何烏克蘭最終停火的視訊峰會，約25國領袖參與。他在會後表示，與會國家的軍事首長20日將在英國開會，討論在烏克蘭派駐維和部隊的計畫。

法新社報導，根據英國首相辦公室發布的聲明，施凱爾（Keir Starmer）表示：「我們同意加快實際工作來支持可能的（俄烏停火）協議，因此我們現在將進入作業階段。」

施凱爾還說：「我們都認為，現在球落到俄羅斯手上。...（俄國的）蒲亭（Vladimir Putin）總統必須證明他對和平是認真的，並簽下條件公平的停火（協議）。」

但施凱爾指出，「克里姆林宮對於（美國）川普（Donald Trump）總統的停火提案猶豫不決且遲不回覆，俄羅斯並繼續對烏克蘭發動野蠻攻擊，這些都與蒲亭總統所說的渴望和平完全背道而馳」。