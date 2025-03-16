俄烏戰爭：普京的談判策略與真正意圖

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普京在談及與烏克蘭停火問題之前，先向美國總統特朗普表達了謝意：普京於3月13日在莫斯科表示，他感謝特朗普“如此關注烏克蘭問題的解決”。

這並非巧合。政治學者、分析網站“Riddle Russia”主編巴巴申（Anton Barbaschin）分析道：“普京希望讓特朗普相信，他有意與其達成協議。” 他表示，普京不想像澤連斯基那樣激怒特朗普，而是想竭盡全力讓特朗普願意與他對話並達成協議。

然而，普京對協議的設想可能與特朗普的不同。特朗普希望烏克蘭和俄羅斯之間首先達成30天的停火協議。普京則表示，他原則上支持這一提議，但補充稱“有些問題需要討論”。那麼，普京所指的“問題”是什麼？這些問題又能反映出俄羅斯未來可能會采取怎樣的行動？

俄羅斯希望擴大談判範圍

普京提出的“問題”，其實是明確的要求：烏克蘭士兵必須在俄方控制的庫爾斯克州（俄羅斯境內）投降；在停火期間，烏克蘭不得征召新兵；與此同時，西方國家必須暫停向基輔提供武器。

普京表示，停火應該“促成長期和平，並消除沖突的根源”。這番模棱兩可的表述，意在將談判引向符合莫斯科長期利益的方向。政治學者巴巴申認為：“俄羅斯尋求的是一種最終直接引向和平談判的停火協議。” 因此，莫斯科希望在談判中爭取多項讓步，其中之一是確保烏克蘭永遠不會加入北約——而且這一承諾必須來自北約和烏克蘭雙方。

此外，普京還在公開場合提及另一項戰爭目標，即要求烏克蘭徹底撤出盧甘斯克、頓涅茨克、扎波羅熱和赫爾松四個地區。目前，這些地區仍有部分領土在烏克蘭軍隊的控制之下。

烏克蘭會同意嗎？

親俄羅斯的專家認為，特朗普可能會接受普京提出的條件。莫斯科政治學者馬爾科夫（Sergej Markow）在他的Telegram頻道上寫道：“美國可能會同意對烏克蘭實施武器禁運，因為特朗普不願再為烏克蘭花費美國的資金。” 此外，在烏克蘭國內，進一步動員新兵非常不受歡迎，因此取消征兵反而可能會增強烏克蘭政府的支持率。

但現實情況是，美國在短暫暫停後已經恢復對烏克蘭的武器供應。而對於烏克蘭而言，征兵動員是維持其國防的唯一可行手段。因此，烏克蘭同意這些條件的可能性並不大。

安全專家阿爾佩羅維奇（Dmitri Alperowitsch）向德國之聲表示，盡管華盛頓方面的言論紛紛擾擾，烏克蘭實際上仍然掌握著不少籌碼。他表示，烏克蘭可以選擇在歐洲的幫助下繼續戰鬥，即便沒有美國的支持。“這將更加困難，但烏克蘭仍然有這個選項。”這位政治分析人士如是補充道。

俄羅斯在拖延時間？

許多專家認為，普京的策略是拖延時間。這段時間不僅能讓俄軍將烏軍趕出庫爾斯克州，還可以用來說服特朗普接受更廣泛的協議，比如在一次峰會上達成共識。

如果普京成功推動自己的主張，政治學者巴巴申（Anton Barbaschin）認為：“這將為更廣泛的歐洲安全架構討論鋪平道路。”眾所周知，特朗普對北約持懷疑態度，因此他可能願意參與這場討論。而對俄羅斯而言，這將是一個難得的機會。

然而，特朗普在影響普京方面的選項似乎有限。盡管俄羅斯受到了制裁，普京仍然誇耀俄羅斯經濟依然在很大程度上正常運轉，而這在很大程度上是由軍事開支推動的。

位於柏林的卡內基俄羅斯-歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）的鮑諾夫（Alexander Baunow）在一篇評論中寫道：“特朗普幾乎無法對抗俄羅斯的拒絕或長期拖延戰術。”他認為，特朗普唯一有效的方法不是施壓，而是采取“胡蘿卜政策”——通過達成一項重大協議來吸引普京。而這正是普京所追求的。

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