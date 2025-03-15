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俄烏激戰庫斯克州 澤倫斯基否認川普說法：烏克蘭部隊未遭包圍

中央社／ 基輔15日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏國部隊仍在俄羅斯庫斯克州（Kursk）對抗俄國和北韓軍隊，但烏國東北部蘇米州（Sumy）可能會遭遇俄軍新一輪攻勢。

烏克蘭部隊去年8月攻入俄羅斯庫斯克州，一度占領約1300平方公里領土，但烏軍最近節節敗退，俄軍即將收復庫斯克州全部失土，美國總統川普（DonaldTrump）昨天更指出，有數以千計的烏軍在當地被完全包圍。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）聽取了高階將領的彙報後，他於社群媒體發布聲明寫道，烏軍並未在庫斯克州被包圍，但俄羅斯正於附近集結兵力，準備發動另一波攻勢。

澤倫斯基表示：「這表明有意攻擊我們的蘇米州。我們已經察覺此事，並會予以反擊。」

他還說：「我期望所有夥伴都能清楚瞭解俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在計劃什麼、準備什麼，以及他會忽視什麼。」

蒲亭13日聲稱，他原則上支持川普提出的俄烏兩國停火30天的提議，但俄軍會繼續戰鬥，直到幾個關鍵條件獲得解決。

澤倫斯基也提到：「俄羅斯軍隊的集結表明莫斯科當局打算繼續忽視外交。很明顯，俄國正在延長戰爭。」

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