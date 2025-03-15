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遲早得上談判桌！英相施凱爾主持挺烏峰會 嗆普亭「停止野蠻攻擊」

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導
英國首相施凱爾（圖）今天在1場為了加強支持烏克蘭而召開的視訊峰會開場時表示，俄羅斯總統普亭「遲早」必須「上談判桌」。圖／歐新社
英國首相施凱爾（圖）今天在1場為了加強支持烏克蘭而召開的視訊峰會開場時表示，俄羅斯總統普亭「遲早」必須「上談判桌」。圖／歐新社

英國首相施凱爾今天在1場為了加強支持烏克蘭而召開的視訊峰會開場時表示，俄羅斯總統普亭「遲早」必須「上談判桌」。

法新社報導，施凱爾（Keir Starmer）對參加這場峰會的約25位國家領導人說：「我的感覺是，他遲早將得上談判桌來進行認真討論。」

施凱爾主辦這場峰會的目的是要推動與會國家組成1個「志願者聯盟」（coalition of the willing），來保衛任何的烏克蘭最終停火。

施凱爾告訴與會盟邦，這場會議聚焦在3個重點，分別是「加強烏克蘭的力量、準備好由我們組成志願者聯盟來捍衛任何（和平）協議，以及在這個關鍵時刻持續施壓俄羅斯」。

施凱爾指出，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）已經展現基輔是「和平的一方」，「因為他已經同意接受並承諾遵守30天的無條件停火」。

施凱爾表示，反觀「普亭（Vladimir Putin）是試圖拖延的一方」。「如果普亭真的想要和平，我認為這很簡單，他必須停止他對烏克蘭的野蠻攻擊，並同意停火。全世界都在看。」

今天也參與這場視訊會議的澤倫斯基昨天表示，他已與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）討論過如何實行停火的「技術層面」。

澤倫斯基在社群媒體平台X發文說：「我們的團隊繼續努力構思明確的安全保障條件，很快就會準備好。」

俄烏戰爭 俄羅斯 施凱爾 普亭 烏克蘭

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