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俄軍加大攻勢收復庫斯克州2村莊 烏軍：擊落130架俄無人機

中央社／ 莫斯科15日綜合外電報導
法新社報導，俄軍本週加大攻勢，重新奪回烏軍占領的庫斯克州大片土地。圖／美聯社
法新社報導，俄軍本週加大攻勢，重新奪回烏軍占領的庫斯克州大片土地。圖／美聯社

俄羅斯今天表示，已從烏克蘭部隊手中重新奪回位於西部邊境庫斯克州（Kursk）的2座村莊。烏軍則表示，已擊落俄軍夜間對烏克蘭各地發射的130架無人機。

法新社報導，俄軍本週加大攻勢，重新奪回烏軍占領的庫斯克州大片土地。

俄國國防部表示，俄軍已控制扎奧列申卡（Zaoleshenka）和魯班奇納（Rubanshchina）這2個村莊，它們分別位於蘇賈鎮（Sudzha）以北和以西。蘇賈是俄軍本週收復的主要城鎮。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨天呼籲困守庫斯克的烏軍「投降」；美國總統川普則要求克里姆林宮（Kremlin）「饒過他們的命」。

烏軍今天在社群媒體公布1張地圖，顯示其部隊已向西撤退，朝邊境方向移動。

烏軍今天還表示，已擊落俄軍夜間對烏克蘭各地發射的130架無人機。與此同時，國際社會正努力結束這場為期3年的戰爭。

基輔空軍表示，伊朗製「見證者」（Shahed）無人機在14個州上方被擊落，俄軍還發射了2枚彈道飛彈進行攻擊。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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