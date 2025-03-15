俄軍稱擊落126架烏克蘭無人機 多數位於俄國南部
莫斯科當局拒絕美國提出的立即停火提議後，俄羅斯國防部今天指出，俄軍在夜間擊落了126架烏克蘭無人機，其中大多數位於俄國南部的伏爾加格勒和佛洛尼斯地區。
法新社報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）本週表示，雖然他支持俄國與烏克蘭停戰的想法，但對於執行的情況存有「嚴重質疑」，並希望跟美國總統川普（Donald Trump）商討此事。
俄羅斯國防部聲稱，俄軍在伏爾加格勒（Volgograd）和鄰近的佛洛尼斯（Voronezh）地區上空攔截64架無人機，其餘無人機則鎖定了俄國邊境區域。
俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續逾3年，這期間烏國也動用無人機襲擊俄國境內，並於本月10日發動俄烏戰爭開打以來針對莫斯科地區的最大規模無人機攻勢。
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